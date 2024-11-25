Картаполов: «Орешник» показал возмездие, прописанное в ядерной доктрине

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» продемонстрировала неизбежность возмездия в ответ на агрессию против России и её союзников, что закреплено в обновлённой доктрине по ядерному сдерживанию.

В эфире телеканала «Россия-1» он указал, что во втором разделе доктрины чётко прописано, что главная цель ядерного сдерживания состоит в том, чтобы противники осознали неизбежность последствий за агрессию против Российской Федерации. Картаполов также отметил, что в данный момент у оппонентов нашей страны нет оборонительных систем, способных сбить «Орешник», и подчеркнул, что никакая система не может остановить эту ракету.