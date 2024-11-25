«Орешник» (ракета)
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Регион
25 ноября, 18:44

Картаполов: «Орешник» показал возмездие, прописанное в ядерной доктрине

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» продемонстрировала неизбежность возмездия в ответ на агрессию против России и её союзников, что закреплено в обновлённой доктрине по ядерному сдерживанию.

В эфире телеканала «Россия-1» он указал, что во втором разделе доктрины чётко прописано, что главная цель ядерного сдерживания состоит в том, чтобы противники осознали неизбежность последствий за агрессию против Российской Федерации. Картаполов также отметил, что в данный момент у оппонентов нашей страны нет оборонительных систем, способных сбить «Орешник», и подчеркнул, что никакая система не может остановить эту ракету.

AP и Reuters заявили, что им показали обломки «Орешника» и потребовали молчать
AP и Reuters заявили, что им показали обломки «Орешника» и потребовали молчать

21 ноября Россия атаковала украинский завод «Южмаш» с использованием недавно разработанной ракеты «Орешник». Президент России Владимир Путин заявил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Он также упомянул, что у России есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Российский лидер подчеркнул, что применение снарядов со стороны российской армии было ответом на согласие Вашингтона на удары западными ракетами по территории РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Александра Мышляева
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