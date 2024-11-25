«Орешник» (ракета)
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Регион
25 ноября, 12:14
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AP и Reuters заявили, что им показали обломки «Орешника» и потребовали молчать

Журналистам Associated Press и Reuters якобы показали обломки новейшей российской ракеты «Орешник». Об этом заявили в этих агентствах. Репортёры смогли увидеть фрагменты снаряда, однако раскрывать место их падения им не разрешили.

«Reuters был среди небольшой группы репортёров, которые в воскресенье получили доступ к обломкам ракеты. Репортёров попросили не раскрывать точное место», — говорится в сообщении агентства.

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Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин объявил о нанесении удара по украинскому заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы «Орешник» в ответ на удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по российским объектам. Пока на Западе с тревогой высказываются о новом российском оружии, Киев выставил обломки «Орешника» напоказ.

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УНИАН

Александра Вишнякова
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