AP и Reuters заявили, что им показали обломки «Орешника» и потребовали молчать
Журналистам Associated Press и Reuters якобы показали обломки новейшей российской ракеты «Орешник». Об этом заявили в этих агентствах. Репортёры смогли увидеть фрагменты снаряда, однако раскрывать место их падения им не разрешили.
«Reuters был среди небольшой группы репортёров, которые в воскресенье получили доступ к обломкам ракеты. Репортёров попросили не раскрывать точное место», — говорится в сообщении агентства.
Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин объявил о нанесении удара по украинскому заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы «Орешник» в ответ на удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по российским объектам. Пока на Западе с тревогой высказываются о новом российском оружии, Киев выставил обломки «Орешника» напоказ.
УНИАН