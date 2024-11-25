AP и Reuters заявили, что им показали обломки «Орешника» и потребовали молчать

Журналистам Associated Press и Reuters якобы показали обломки новейшей российской ракеты «Орешник». Об этом заявили в этих агентствах. Репортёры смогли увидеть фрагменты снаряда, однако раскрывать место их падения им не разрешили.

«Reuters был среди небольшой группы репортёров, которые в воскресенье получили доступ к обломкам ракеты. Репортёров попросили не раскрывать точное место», — говорится в сообщении агентства.