Киев продемонстрировал иностранным журналистам предполагаемые обломки новейшей российской ракеты «Орешник», чтобы «нагнать жути» и получить новые партии помощи от западных кураторов. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Они продемонстрировали иностранным журналистам обломки, но при этом попросили не сообщать их местонахождение как будто бы из соображений безопасности. Как на их безопасность влияет местонахождение каких-то обломков? Очередной абсурд! Амир Хамитов Депутат Госдумы

По словам Хамитова, сейчас официальный Киев находится в судорожных поисках выхода из тупика, в который сам себя загнал, а также из-за скорой смены власти в США. Поэтому Владимир Зеленский начал откровенно юлить и униженно напоминать о возможности переговоров, а «Орешник» «поможет» ему их начать, несмотря на то что он сам законодательно запретил диалог с РФ.

«В случае если эти переговоры всё-таки состоятся, ему будет чем оправдаться перед своими кураторами из-за океана: мол, у меня просто не было другого выбора, видите, какие страшные ракеты на нас летели? Так что все эти спектакли про «безопасность» — попытка подстелить себе соломку на будущее, и не более того», — заключил парламентарий.