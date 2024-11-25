Кулеба без утайки рассказал о шоке украинцев из-за разрушительного удара «Орешником»

На вопрос имеются ли опасения касательно того, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда будут требовать от Киева отказа от территорий в обмен на мир с Россией, Кулеба ответил, что украинские власти «не надевают розовые очки» в отношении нового состава Белого дома. Он также предложил не «начинать разговор с того, что Украина готова принять», а говорить о том, что для мира сделает Россия.