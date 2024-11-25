Кулеба без утайки рассказал о шоке украинцев из-за разрушительного удара «Орешником»
Кулеба заявил CNN, что жители Украины нервничают после удара России "Орешником"
Дмитрий Кулеба. Обложка © Telegram / МИД Украины
Бывший министр иностранных дел (2020-2024) Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что граждане Незалежной нервничают из-за разрушительного удара новой российской ракетной системы «Орешник» по военному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске.
«Я не буду скрывать, что люди на Украине ощущают беспокойство из-за этого последнего удара», — признался экс-глава МИД в интервью CNN.
На вопрос имеются ли опасения касательно того, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда будут требовать от Киева отказа от территорий в обмен на мир с Россией, Кулеба ответил, что украинские власти «не надевают розовые очки» в отношении нового состава Белого дома. Он также предложил не «начинать разговор с того, что Украина готова принять», а говорить о том, что для мира сделает Россия.
Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракеты «Орешник». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что создание такого оружия ведётся без огласки. Канцлер Германии Олаф Шольц с тревогой высказался о русском «Орешнике». Отечественное оружие также стало главной темой переговоров и Джо Байдена с Эмманюэлем Макроном. А в Ирландии буквально молятся и призывают Запад услышать послание Путина.