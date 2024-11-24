«Орешник» (ракета)
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Регион
24 ноября, 14:33
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Опубликованы спутниковые снимки «Южмаша» до удара «Орешника» и после

Появились первые спутниковые снимки территории «Южмаша» в Днепропетровске, куда ранее попала новейшая российская ракета системы «Орешник». Их публикует в телеграм-канале военный блогер Кирилл Фёдоров.

Спутниковые снимки «Южмаша» до удара. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров

Спутниковые снимки «Южмаша» до удара. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров

Спутниковые снимки «Южмаша» после удара. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров

Спутниковые снимки «Южмаша» после удара. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров

По его словам, речь идёт о снимке от 24 ноября, то есть через три дня после ракетного удара по украинскому предприятию. «Орешник» целенаправленно прилетел в цеха завода, в том числе которые находились под землёй.

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Напомним, 21 ноября российские войска применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, достигнув заданной цели, пишут западные СМИ. Украинские ресурсы показали кадры, предположительно, с обломками «Орешника» после удара.

Обложка ©

Telegram / Kandinsky 3.1

Татьяна Миссуми
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