Опубликованы спутниковые снимки «Южмаша» до удара «Орешника» и после
Появились первые спутниковые снимки территории «Южмаша» в Днепропетровске, куда ранее попала новейшая российская ракета системы «Орешник». Их публикует в телеграм-канале военный блогер Кирилл Фёдоров.
Спутниковые снимки «Южмаша» до удара. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров
Спутниковые снимки «Южмаша» после удара. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров
По его словам, речь идёт о снимке от 24 ноября, то есть через три дня после ракетного удара по украинскому предприятию. «Орешник» целенаправленно прилетел в цеха завода, в том числе которые находились под землёй.
Напомним, 21 ноября российские войска применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске, достигнув заданной цели, пишут западные СМИ. Украинские ресурсы показали кадры, предположительно, с обломками «Орешника» после удара.
Telegram / Kandinsky 3.1