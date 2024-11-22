«Нечто особенно пугающее»: Русский «Орешник» ударил в прямо цель, с тревогой пишут СМИ

Новейшая российская баллистическая ракета «Орешник», ударившая по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, достигла заданной цели. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

«Кажется, что она доставила все боеголовки. Телеметрия — высота и скорость — указала, что это была баллистическая ракета», — пишет издание.