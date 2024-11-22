«Нечто особенно пугающее»: Русский «Орешник» ударил в прямо цель, с тревогой пишут СМИ
Forbes: Запущенная по «Южмашу» МБР «Орешник» достигла заданной цели
Новейшая российская баллистическая ракета «Орешник», ударившая по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, достигла заданной цели. Об этом сообщает американский журнал Forbes.
«Кажется, что она доставила все боеголовки. Телеметрия — высота и скорость — указала, что это была баллистическая ракета», — пишет издание.
В издании отметили, что данные ракеты могут доставлять не только обычную, но и ядерную боеголовку с высокой скоростью. Подчёркивается, что «Орешник» — «нечто особенно пугающее».
Напомним, 21 ноября российские войска применили новейшую российскую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории России иностранными дальнобойными ракетами. Заместитель пресс-секретаря Пентагона выразила беспокойство по поводу запуска ракеты.
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