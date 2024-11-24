Появились фото возможных обломков неуловимого «Орешника» на месте удара по Днепру
Украинские СМИ публикуют фото, предположительно, обломков ракеты «Орешник»
Предположительно, обломки гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Фото © t.me/uniannet
Украинские СМИ и Телеграм-каналы публикуют фото с места удара по промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре), на которых, предположительно, обломки гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник».
«Появилось фото, вероятно, тех самых обломков межконтинентальной баллистической ракеты, которой ударили по Днепру», – пишет УНИАН. Аналогичные кадры публикует интернет-газета «Страна».
Напомним, 21 ноября ВС РФ ударили по одному из крупнейших военных промышленных комплексов в Днепропетровске. Для поражения была использована новейшая ракета «Орешник», которая способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска. Снаряд летит со скоростью 2,5-3 км/сек, что делает его неуловимым для западных систем ПВО.