Всего 20 минут: Британию предупредили о невероятной мощи «Орешника»
Express: «Орешник» способен поразить Великобританию через 20 минут после запуска
После ракетного удара по Днепропетровску с использованием ракеты «Орешник» Украина выступила с предупреждением для Великобритании о возможной угрозе. Как сообщает британское издание Express, российский комплекс способен поразить цели в Европе за короткое время: Польшу — за 12 минут, Германию — за 15 минут, а Великобританию — за 20 минут после старта.
Издание отмечает, что представители НАТО склонны преуменьшать этот риск. В частности, представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла заявила, что применение Москвой «Орешника» не окажет значительного воздействия на ход конфликта и не повлияет на поддержку Украины странами-союзниками.
Тем временем в Киеве подтвердили, что 26 ноября состоится экстренная встреча с НАТО, на которой обсудят российский удар ракетой «Орешник» по объекту ОПК в Днепропетровске. Запуск также стал ключевой темой телефонного разговора между президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.
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