«Орешник» (ракета)
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Регион
22 ноября, 22:21

Всего 20 минут: Британию предупредили о невероятной мощи «Орешника»

Express: «Орешник» способен поразить Великобританию через 20 минут после запуска

После ракетного удара по Днепропетровску с использованием ракеты «Орешник» Украина выступила с предупреждением для Великобритании о возможной угрозе. Как сообщает британское издание Express, российский комплекс способен поразить цели в Европе за короткое время: Польшу — за 12 минут, Германию — за 15 минут, а Великобританию — за 20 минут после старта.

Издание отмечает, что представители НАТО склонны преуменьшать этот риск. В частности, представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла заявила, что применение Москвой «Орешника» не окажет значительного воздействия на ход конфликта и не повлияет на поддержку Украины странами-союзниками.

Тем временем в Киеве подтвердили, что 26 ноября состоится экстренная встреча с НАТО, на которой обсудят российский удар ракетой «Орешник» по объекту ОПК в Днепропетровске. Запуск также стал ключевой темой телефонного разговора между президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.

«Орешник» способен достать штаб-квартиру НАТО на глубине 100 метров, наши штурмовики берут «Цитадель» ВСУ в Часовом Яре, 23 ноября
«Орешник» способен достать штаб-квартиру НАТО на глубине 100 метров, наши штурмовики берут «Цитадель» ВСУ в Часовом Яре, 23 ноября
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Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Анатолий Цейко
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