Всего 20 минут: Британию предупредили о невероятной мощи «Орешника»

После ракетного удара по Днепропетровску с использованием ракеты «Орешник» Украина выступила с предупреждением для Великобритании о возможной угрозе. Как сообщает британское издание Express, российский комплекс способен поразить цели в Европе за короткое время: Польшу — за 12 минут, Германию — за 15 минут, а Великобританию — за 20 минут после старта.