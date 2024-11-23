«Орешник» способен достать штаб-квартиру НАТО на глубине 100 метров, наши штурмовики берут «Цитадель» ВСУ в Часовом Яре, 23 ноября Военный эксперт Александр Степанов — о том, как Западу предстоит осознать, каким оружием Судного дня может ответить Россия, как штурмуют бывший штаб «АТО ВСУ в Донбассе», в новостях СВО с 18-го по 23 ноября. 22 ноября, 21:07 Боевые сводки с фронтов СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 23 ноября

Специальная военная операция на текущей неделе, 19 ноября, перешагнула отметку в 1000 дней. Интенсивность боевых действий в Курской области на ряде направлений не снижается. Нацисты огрызаются, несут существенные потери. В итоге из 2000 военнослужащих ВСУ, запертых в котле Ольговской рощи, осталось около 200 человек, сообщают «Два Майора».

Противник формирует воздушные мосты при помощи промышленных дронов, пытаясь обеспечить отрезанные от внешних коммуникаций остатки сил. Наши бойцы активно их сбивают. Группировка войск «Север» с тяжёлыми боями продвинулась в районе посёлка Дарьино и лесных массивах возле Малой Локни. Ликвидация противника продолжается. В плен взято 475 вэсэушников.

ВСУ также удерживают район ферм в южной части Дарьина — ВКС ежедневно бьют по укрепам врага. В этом районе и в соседней Новоивановке противником предпринята серия безуспешных контратак с применением бронетехники, которая сожжена нашими FPV-дронами и ПТРК «Корнет». Сохраняются вязкие бои в районе Мартыновки и на южном фланге Суджи.

В рамках блокирования каналов ротации и обеспечения вражеской группировки в районе госграницы «Искандеры» поразили ПВД 47-й элитной бригады ВСУ, которая не так давно вышла с Курщины для перегруппировки, понеся серьёзные потери.

Одновременно высокоточным ударом ВКС России уничтожено скопление 82-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в районе Юнаковки Сумской области. По данным Минобороны России, наши войска нанесли поражение сразу девяти бригадам противника, которые при условии полной комплектации потеряли несколько тысяч солдат.

Донецкая Народная Республика, 23 ноября

Южный сектор Дзержинска (Торецк) утрачен для ВСУ, теперь они его больше не контролируют. Видео © Telegram / Española

В Донецкой Народной Республике наши войска, достигая тактических успехов, продавливают оборону ВСУ в направлении Великой Новосёлки, продолжается штурм Курахова. Улучшаются позиции на северном и южном флангах.

Бойцы спецназа «Вега» «выписывают командировочные к Бандере» группам нацистов и на Покровском направлении. Всего за полгода спецназовцы уничтожили более 430 единиц техники противника и ликвидировали 365 вэсэушников.

Продолжается челлендж «угнать за 60 секунд», когда спецы «Веги» трофеят технику противника. В коллекции уже присутствуют бронеавтомобиль «Козак» с нацистской символикой и бронетранспортёр MaxxPro.

По данным Wargonzo, на севере Кураховского направления идут бои за населённый пункт Берестки. Южнее наши закрепились в селе Дальнее, рассекая «карман» обороны ВСУ надвое и формируя угрозу каскаду сёл у реки Сухие Ялы.

На Часовоярском направлении — интенсивные бои в городской черте и на флангах, где наши силы методично продавливают оборону ВСУ. В настоящее время самой горячей точкой на этом участке СВО становится центральный район города Часова Яра — это окрестности железнодорожного узла и так называемая «Цитадель», созданная уже годы назад в качестве штаба «АТО ВСУ в Донбассе».

Свою особую скрипку тут играют бойцы 88-й бригады «Эспаньола». Местный гарнизон ВСУ и приданные им силы Иностранного легиона попали в капкан, который методично и хладнокровно разматывают ударными FPV самолётного типа системы «Привет-82» специалисты отдельной роты БПЛА «Сова» бригады «Эспаньола», уничтожены ПВД противника в частном секторе в окрестностях ж/д станции.

Запорожская и Харьковская области, 23 ноября

Боец ВС РФ в зоне СВО. TACC / Алексей Коновалов

На Времевском направлении российские силы ведут бои на подступах к Раздольному и Великой (Большой) Новосёлке, наступая со стороны Новодонецкого и Ясной Поляны. Создана угроза отрезания противника в Великой (Большой) Новосёлке от основной дороги на север (н.п. Богатырь), которая перешла под огневой контроль ВС России.

На Харьковском направлении противник предпринимает безуспешные попытки накатов на Липцовском направлении, теряя личный состав и бронетехнику. Продолжаются вязкие бои в Волчанске, вблизи района многоэтажек.

Колумбийский фарш в зоне СВО

По данным канала «Старше Эдды», бойцами гвардейской 144-й МСД при штурме опорника на Краснолиманском направлении были уничтожены колумбийские наёмники. Это любопытный аспект. Так как всё чаще на ЛБС встречаются выходцы из латиноамериканских наркосиндикатов, действующих, как мы знаем, под контролем США.

Есть однозначное понимание, что после смены курса в Колумбии, когда к власти в стране пришёл Густаво Петро, проамериканские группировки оказались не у дел, их доход пошёл на спад. Тем самым сформировалась идеальная рекрутинговая база для Иностранного легиона. Плюс зачастую им предлагают два варианта: либо экстрадиция и заключение в США, либо лагерь подготовки и командировка в один конец на Украину. Как мы видим, второй вариант стал пользоваться популярностью у отбросов из Латинской Америки.

Ракеты системы «Орешник» в роли судьи

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры удара новейшей ракетой «Орешник» по «Южмашу». Видео © Telegram / TACC

Вашингтоном и его натовскими приспешниками продолжена линия на эскалацию конфликта и его перевода на уровень прямого глобального противостояния.

В соответствии с ранее продекларированными через подконтрольные СМИ угрозами о санкционировании Байденом и европейскими разжигателями войны ударов высокоточным оружием вглубь российских территорий 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, а также комбинированный удар 20 ноября ракетами Storm Shadow и HIMARS по объектам на территории Курской и Брянской областей. Цели удара не были достигнуты.

В ответ ВС РФ нанесён сокрушительный удар по Южному машиностроительному заводу («Южмаш») в Днепропетровске. В боевых условиях было успешно проведено испытание новой системы средней дальности «Орешник» — баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

По открытым данным, новинка отечественного ВПК обладает невероятной скоростью — 10 Махов (2,5–3 километра в секунду) и оперативной дальностью до 5500 километров, обеспечивающей покрытие всего европейского ТВД.

Проникающая способность разделяющейся головной части индивидуального наведения позволяет вскрывать все заглублённые командные центры НАТО, а также склады американского ядерного оружия в странах ЕС.

Стандартная боевая нагрузка ракеты — шесть блоков. В ядерном исполнении они способны взрыть поверхность, например в районе штаб-квартиры НАТО, на глубину до 100 метров, перемешав стекло и бетон вместе с парадными кителями натовского генералитета.

Вся концепция Пентагона по возведению вокруг российских границ позиционных колец ПРО-ПВО деклассифицирована «Орешником». Его перехват западными системами невозможен.

Выводя конфликт на глобальный уровень, западники пока не осознают реальных рисков прямого противостояния, полагаясь, что за пределы Украины распространения нашего ответа не последует. Принятая на днях обновлённая ядерная доктрина РФ («Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания») напрямую указывает на подобную возможность и скорее неизбежность.

Наш президент подтвердил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию, и считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать своё оружие против российских территорий.

В рамках публичной рефлексии Вооружённые силы Германии подготовили «секретный план» на случай военного столкновения с Россией. Как мы уже привыкли, все самые «тайные» планы и решения противник озвучивает через СМИ. В этот раз Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала объекты немецкой инфраструктуры, заслуживающие особой защиты якобы от «русской угрозы», а также раскрыла порядок действий на случай обороны или «мер сдерживания России на восточном фланге НАТО».

В общем, газетные ультиматумы и медийная дипломатия продолжаются. Вместе с тем Запад сам себя загнал в ловушку аффилированности с ударами по России, что может вылиться в крайне непредсказуемый результат неприемлемого ущерба.

Авторы Александр Степанов