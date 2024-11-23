Быстрый и неуловимый: Военный эксперт назвал три цели запуска ракеты «Орешник»

Новейшая отечественная ракета «Орешник» остаётся неуловимой для западных систем ПВО из-за своей скорости. Она способна уничтожать цели на скорости 2,5–3 километра в секунду. Об этом рассказал военный эксперт Евгений Норин.

«Затрудняюсь сказать, какая из не то что действующих, но даже из перспективных систем ПВО может более-менее надёжно поражать такие штуковины», — сыронизировал собеседник РИА «ФедералПресс».