«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 14:38

Быстрый и неуловимый: Военный эксперт назвал три цели запуска ракеты «Орешник»

Эксперт Норин: Ракета «Орешник» остаётся неуловимой для западных систем ПВО

Новейшая отечественная ракета «Орешник» остаётся неуловимой для западных систем ПВО из-за своей скорости. Она способна уничтожать цели на скорости 2,5–3 километра в секунду. Об этом рассказал военный эксперт Евгений Норин.

«Затрудняюсь сказать, какая из не то что действующих, но даже из перспективных систем ПВО может более-менее надёжно поражать такие штуковины», — сыронизировал собеседник РИА «ФедералПресс».

По его словам, Россия использовала ракетный комплекс, имея на то три цели. Во-первых, мы уничтожили важный для ВСУ военный завод. Во-вторых, ВС РФ испытали новые технологии. В-третьих, Москва послала чёткий сигнал как Украине, так и Западу.

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Напомним, Армия России применила новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории нашей страны западными дальнобойными ракетами. Военный эксперт уверен, что хвалённый американский Patriot не поможет Украине сбить отечественное оружие. Кстати, «Орешник» может поразить любую цель в ЕС за 20 минут, а до Киева ракета долетит всего за пять.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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