Быстрый и неуловимый: Военный эксперт назвал три цели запуска ракеты «Орешник»
Эксперт Норин: Ракета «Орешник» остаётся неуловимой для западных систем ПВО
Новейшая отечественная ракета «Орешник» остаётся неуловимой для западных систем ПВО из-за своей скорости. Она способна уничтожать цели на скорости 2,5–3 километра в секунду. Об этом рассказал военный эксперт Евгений Норин.
«Затрудняюсь сказать, какая из не то что действующих, но даже из перспективных систем ПВО может более-менее надёжно поражать такие штуковины», — сыронизировал собеседник РИА «ФедералПресс».
По его словам, Россия использовала ракетный комплекс, имея на то три цели. Во-первых, мы уничтожили важный для ВСУ военный завод. Во-вторых, ВС РФ испытали новые технологии. В-третьих, Москва послала чёткий сигнал как Украине, так и Западу.
Напомним, Армия России применила новейшую ракету «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории нашей страны западными дальнобойными ракетами. Военный эксперт уверен, что хвалённый американский Patriot не поможет Украине сбить отечественное оружие. Кстати, «Орешник» может поразить любую цель в ЕС за 20 минут, а до Киева ракета долетит всего за пять.
Life.ru