Reuters: Киев пустил иностранных журналистов к обломкам ракеты «Орешник»

Киев предоставил иностранным журналистам доступ к обломкам российской баллистической ракеты «Орешник», которая нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепре. Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации указано, что среди небольшой группы репортёров, получивших доступ к обломкам ракеты в воскресенье, находился и корреспондент Reuters. Однако журналистов попросили не разглашать точное местоположение останков ракеты по соображениям безопасности.

По словам Владимира Зеленского, специалисты тщательно изучают обломки российской ракеты, а также работают с международными партнёрами для уточнения всех деталей и характеристик оружия.