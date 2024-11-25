«Орешник» (ракета)
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24 ноября, 23:36

Reuters: Киев пустил иностранных журналистов к обломкам ракеты «Орешник»

Предположительно, обломки гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Фото © t.me / uniannet

Предположительно, обломки гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Фото © t.me / uniannet

Киев предоставил иностранным журналистам доступ к обломкам российской баллистической ракеты «Орешник», которая нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепре. Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации указано, что среди небольшой группы репортёров, получивших доступ к обломкам ракеты в воскресенье, находился и корреспондент Reuters. Однако журналистов попросили не разглашать точное местоположение останков ракеты по соображениям безопасности.

По словам Владимира Зеленского, специалисты тщательно изучают обломки российской ракеты, а также работают с международными партнёрами для уточнения всех деталей и характеристик оружия.

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Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по российским объектам, Россия нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы «Орешник». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему россияне ничего не знали о разработке этой гиперзвуковой ракеты. В беседе с журналистами представитель Кремля указал, что создание такого оружия ведётся без огласки.

На Западе тоже активно обсуждают удар по заводу в Днепропетровске. Канцлер Германии Олаф Шольц с тревогой высказался о русском «Орешнике». К слову, отечественное оружие стало главной темой переговоров и Джо Байдена с Эмманюэлем Макроном. Тем временем в Ирландии буквально молятся и призывают Запад услышать послание Путина.

Артём Гапоненко
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