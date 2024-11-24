Украине не удастся стрясти с США систему THAAD за 3 миллиарда даже после «Орешника»
«Фокус»: Киев не получит от США противоракетную систему THAAD
Американская система ПРО THAAD. Фото © Wikipedia
Киев может обратиться к Белому дому с новой просьбой после удара российской баллистической ракетой «Орешник». На этот раз Украина позарилась на противоракетную систему THAAD, стоимость которой составляет 3 миллиарда долларов, однако её вряд ли удастся получить. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».
Представитель украинского МИД сообщил, что Киев будет использовать в своей просьбе удар «Орешника» по объекту в Днепре как аргумент для получения желаемой системы ПРО. Впрочем, Украина уже обращалась к Вашингтону с таким запросом в декабре, но получила отказ.
Авторы отметили, что получить THAAD и сейчас вряд ли получится. Всё-таки стоит она немало — около 3 миллиардов долларов. На Украине опасаются, что ВС РФ могут сжечь её подобно всем тем ЗРК Patriot, с которыми они уже расправились, отметил в беседе с украинскими журналистами эксперт Иван Ступак.
Украина, видимо, старается найти какую-то управу на несносную баллистическую ракету. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что сейчас в мире не существует такой системы ПВО, которая способна сбить «Орешник». С его слов, украинские власти сами довели ситуацию до такого.