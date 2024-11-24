Украине не удастся стрясти с США систему THAAD за 3 миллиарда даже после «Орешника»

Киев может обратиться к Белому дому с новой просьбой после удара российской баллистической ракетой «Орешник». На этот раз Украина позарилась на противоракетную систему THAAD, стоимость которой составляет 3 миллиарда долларов, однако её вряд ли удастся получить. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».

Представитель украинского МИД сообщил, что Киев будет использовать в своей просьбе удар «Орешника» по объекту в Днепре как аргумент для получения желаемой системы ПРО. Впрочем, Украина уже обращалась к Вашингтону с таким запросом в декабре, но получила отказ.