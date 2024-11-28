Депутат Государственной думы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик раскритиковал условия Киева для переговоров с Россией, назвав их неуместными. По его мнению, их может ставить только наступающая сторона, а не теряющая позиции. Его слова приводят РИА «Новости».

«Ермак неуместно хорохорится, условия диктует наступающий, а не сдающий позиции. Так что демаршу незачёт. Сегодня украинские элиты прекрасно осознают, что говорить будут Москва и Вашингтон, а киевская делегация в лучшем случае в коридоре постоит вместе с европейской», — заявил депутат.

Депутат отметил, что украинские власти продолжают вводить своих граждан в заблуждение, что вряд ли поможет Ермаку в его политическом будущем.

«Украина бьёт по нашей территории западными ракетами, отчаянно сопротивляется в Курской области, но плетью обух не перешибить. Мы планомерно идём вперёд. Хотя вполне допускаю, что Ермаку просто нужно хоть что-то сказать в поддержку своего патрона Зеленского. Всё-таки они в одной лодке», — добавил Белик.