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18 ноября, 14:52

«Серый кардинал» Украины тайно едет на переговоры с людьми Трампа

Ермак собирается скоро поехать в США на переговоры с представителями Трампа

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Фото © Telegram / Андрій Єрмак

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Фото © Telegram / Андрій Єрмак

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в скором времени планирует почтить своим визитом США, чтобы переговорить с представителями избранного на выборах президента Дональда Трампа. Об этом сообщает украинская служба вещательной корпорации Би-би-си со ссылкой на свои источники.

В офисе Зеленского при этом не подтверждали данные о планах Ермака. Авторы добавили, что Банковая также находится в поиске и других возможностей для беседы с представителями окружения Трампа.

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В команде Трампа утверждают, что будущий американский президент сейчас является единственным в мире политиком, которому по зубам усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. Владимир Зеленский считает, что приход республиканца в Белый дом действительно приблизит конец войны, однако, по его словам, Трамп не в силах принудить Киев пойти на урегулирование на своих условиях. Тем не менее глава киевского режима хочет попытать шансы и склонить американского политика на свою сторону.

Владимир Озеров
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