«Серый кардинал» Украины тайно едет на переговоры с людьми Трампа

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в скором времени планирует почтить своим визитом США, чтобы переговорить с представителями избранного на выборах президента Дональда Трампа. Об этом сообщает украинская служба вещательной корпорации Би-би-си со ссылкой на свои источники.

В офисе Зеленского при этом не подтверждали данные о планах Ермака. Авторы добавили, что Банковая также находится в поиске и других возможностей для беседы с представителями окружения Трампа.