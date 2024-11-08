Глава ОП Украины Андрей Ермак публично обвинил народного депутата Рады Евгения Шевченко в том, что тот «запутался» и работает на Россию. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале правой руки Владимира Зеленского.

«Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы — поражение Украины, то они совершают большую ошибку в интересах России. План победы Украины, Формула мира — это путь к справедливости», — сказано в посте Ермака.

Несмотря на то, что конкретных имён глава ОП не упоминал, нет почти никаких сомнений в том, что он имел в виду Евгения Шевченко, публикации которого вызывали немалый резонанс в украинских социальных сетях. Там он призывает Зеленского начать переговоры с Россией и принять факт своей последующей отставки.

Сам Шевченко тоже принял слова Ермака на свой счёт и в ответ предложил ему прекратить политические преследования украинских парламентариев и общественников. Кроме того, он упомянул, что уже направил без пяти минут президенту США Дональду Трампу и его кандидату в вице-президенты Джей Ди Вэнсу письмо, в котором просит их содействовать в прекращении авторитаризма, диктатуры и беззакония в Незалежной, а также возвращении в страну свободы слова.