Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, увидев «предвестников» конца войны в светоотражающих жилетах на дороге, заявил, что скоро войне конец. Натолкнули нардепа на такие размышления рабочие убирали с дороги в Киеве блокпост.

Остальным украинцам наверняка тоже хотелось бы разделить оптимизм чиновника, однако ранее Владимир Зеленский вновь подписал закон о продлении военного времени и мобилизации на Украине. Кстати, против не проголосовал ни один из депутатов, несмотря на ужасающие потери ВСУ. Только на одной Купянском направлении украинские подразделения потеряли сразу 23 опорных пункта под роем Су-34 и ФАБов.