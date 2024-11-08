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Регион
8 ноября, 11:20

Украинский депутат отмечает скорый конец войны из-за «предвестников» на улицах Киева

Нардеп Шевченко допустил, что война скоро кончится, на Украине убирают блокпосты

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, увидев «предвестников» конца войны в светоотражающих жилетах на дороге, заявил, что скоро войне конец. Натолкнули нардепа на такие размышления рабочие убирали с дороги в Киеве блокпост.

На Украине убирают блокпост. Видео © Telegram / Евгений Шевченко

«Начали убирать абсолютно ненужные блокпосты, мешающие людям жить. Значит война скоро закончится»,сообщил нардеп у себя в телеграм-канале.

Остальным украинцам наверняка тоже хотелось бы разделить оптимизм чиновника, однако ранее Владимир Зеленский вновь подписал закон о продлении военного времени и мобилизации на Украине. Кстати, против не проголосовал ни один из депутатов, несмотря на ужасающие потери ВСУ. Только на одной Купянском направлении украинские подразделения потеряли сразу 23 опорных пункта под роем Су-34 и ФАБов.

Украинские могилизаторы провалили план по отлову «ухилянтов», заявили в Раде
Украинские могилизаторы провалили план по отлову «ухилянтов», заявили в Раде
Обложка ©

Telegram / Евгений Шевченко

Владимир Озеров
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