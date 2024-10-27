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Регион
27 октября, 01:36
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В Раде вновь заговорили о переговорах с Россией

Депутат Верховной рады Шевченко призвал к скорейшим переговорам с Россией

Оппозиционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко выступил с призывом как можно скорее начать переговоры с Россией. В телеграм-канале он отметил, что чем раньше начнётся этот процесс, тем выгоднее могут быть условия для Украины.

Шевченко заявил, что переговоры неминуемы и подчеркнул, что для успешного заключения мирного договора необходимы две основы. Первая — наличие баланса интересов сторон, без одностороннего договора, где лишь один несёт обязательства.

Второй основой он назвал восприятие друг друга сторонами. Речь идёт, по его мнению, не о доверии, а о понимании менталитета и особенностей взглядов, что может быть ключевым фактором для установления диалога.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает спецоперацию для достижения целей российской стороны, но при этом остаётся открытым к переговорам. По словам представителя Кремля, такую позицию российский президент озвучил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Артём Гапоненко
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