В Раде вновь заговорили о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Шевченко призвал к скорейшим переговорам с Россией
Оппозиционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко выступил с призывом как можно скорее начать переговоры с Россией. В телеграм-канале он отметил, что чем раньше начнётся этот процесс, тем выгоднее могут быть условия для Украины.
Шевченко заявил, что переговоры неминуемы и подчеркнул, что для успешного заключения мирного договора необходимы две основы. Первая — наличие баланса интересов сторон, без одностороннего договора, где лишь один несёт обязательства.
Второй основой он назвал восприятие друг друга сторонами. Речь идёт, по его мнению, не о доверии, а о понимании менталитета и особенностей взглядов, что может быть ключевым фактором для установления диалога.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает спецоперацию для достижения целей российской стороны, но при этом остаётся открытым к переговорам. По словам представителя Кремля, такую позицию российский президент озвучил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.
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