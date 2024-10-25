Песков: Путин ведёт спецоперацию, но остаётся открытым к переговорам
Глава РФ Владимир Путин продолжает спецоперацию для достижения целей российской стороны, но при этом остаётся открытым к переговорам. Такую позицию он озвучил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на саммите БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин занимается продолжением специальной военной операции, с тем чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей. Вот о чём, вкратце, произошёл обмен мнениями в ходе состоявшейся беседы в Казани», — сказал представитель Кремля.
Как ранее писал Life.ru, во время саммита БРИКС президент России Владимир Путин рассказал, что несколько дней назад получил через Турцию новое предложение о переговорах с Незалежной и дал согласие, но Владимир Зеленский отказался уже на следующий день. Путин призвал турецкую сторону сначала «выяснить, заинтересованы ли их клиенты в переговорах». Кроме того, турецкий лидер на саммите поднял вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной.
Life.ru