Песков: Путин ведёт спецоперацию, но остаётся открытым к переговорам

Глава РФ Владимир Путин продолжает спецоперацию для достижения целей российской стороны, но при этом остаётся открытым к переговорам. Такую позицию он озвучил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на саммите БРИКС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин занимается продолжением специальной военной операции, с тем чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей. Вот о чём, вкратце, произошёл обмен мнениями в ходе состоявшейся беседы в Казани», — сказал представитель Кремля.