Путин рассказал о новых идеях Эрдогана по мирным переговорам с Украиной
Путин: Турция на саммите БРИКС озвучила РФ новые идеи по переговорам с Киевом
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru
Россия получила во время саммита БРИКС новые инициативы по украинскому конфликту от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности предложения касаются судоходства в Чёрном море и ряда других вопросов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Сейчас господин Эрдоган, с которым мы встречались вот вчера, он в очередной раз возобновил эти предложения [с украинской стороны] по продолжению контактов, связанных с судоходством в Чёрном море, по некоторым другим вопросам», — подчеркнул российский лидер.
Он также добавил, что киевские власти уже дважды использовали турецкую сторону в качестве посредника, чтобы выйти на переговоры с Москвой, но каждый раз сами же шли на попятную.
Накануне во время саммита БРИКС президент России Владимир Путин рассказал, что несколько дней назад получил через Турцию новое предложение о переговорах с Украиной и дал согласие, но Владимир Зеленский отказался уже на следующий день. Путин призвал турецкую сторону сначала «разобраться со своими клиентами» — хотят они переговоров или нет.