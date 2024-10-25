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25 октября, 09:12

Путин рассказал о новых идеях Эрдогана по мирным переговорам с Украиной

Путин: Турция на саммите БРИКС озвучила РФ новые идеи по переговорам с Киевом

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Россия получила во время саммита БРИКС новые инициативы по украинскому конфликту от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности предложения касаются судоходства в Чёрном море и ряда других вопросов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас господин Эрдоган, с которым мы встречались вот вчера, он в очередной раз возобновил эти предложения [с украинской стороны] по продолжению контактов, связанных с судоходством в Чёрном море, по некоторым другим вопросам», — подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что киевские власти уже дважды использовали турецкую сторону в качестве посредника, чтобы выйти на переговоры с Москвой, но каждый раз сами же шли на попятную.

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Накануне во время саммита БРИКС президент России Владимир Путин рассказал, что несколько дней назад получил через Турцию новое предложение о переговорах с Украиной и дал согласие, но Владимир Зеленский отказался уже на следующий день. Путин призвал турецкую сторону сначала «разобраться со своими клиентами» — хотят они переговоров или нет.

Татьяна Миссуми
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