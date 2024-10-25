Путин рассказал о новых идеях Эрдогана по мирным переговорам с Украиной

Россия получила во время саммита БРИКС новые инициативы по украинскому конфликту от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности предложения касаются судоходства в Чёрном море и ряда других вопросов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас господин Эрдоган, с которым мы встречались вот вчера, он в очередной раз возобновил эти предложения [с украинской стороны] по продолжению контактов, связанных с судоходством в Чёрном море, по некоторым другим вопросам», — подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что киевские власти уже дважды использовали турецкую сторону в качестве посредника, чтобы выйти на переговоры с Москвой, но каждый раз сами же шли на попятную.