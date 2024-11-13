Владимир Зеленский решительно настроен на то, чтобы найти доводы и убедить нового президента США Дональда Трампа не останавливать военную поддержку Украины, для этого глава киевского режима готов прибегнуть даже к лести. Об этом пишет The New Statesman.

«Нарциссизм Трампа — палка о двух концах. Зеленский знает, что тот хочет, чтобы его считали сильным лидером, который окончательно урегулировал конфликт, и надеется убедить его в том, что единственный способ это сделать — укрепить позиции Украины», — утверждается в статье.

По мнению издания, Зеленский собирается избежать неудачного развития событий из-за того, что прежний глава Белого дома Джо Байден якобы недостаточно помогал киевскому режиму в борьбе с РФ.