Зеленский собрался сделать своим оружием «нарциссизм» Трампа
NS: Зеленский хочет прибегнуть к лести, чтобы склонить Трампа на свою сторону
Владимир Зеленский решительно настроен на то, чтобы найти доводы и убедить нового президента США Дональда Трампа не останавливать военную поддержку Украины, для этого глава киевского режима готов прибегнуть даже к лести. Об этом пишет The New Statesman.
«Нарциссизм Трампа — палка о двух концах. Зеленский знает, что тот хочет, чтобы его считали сильным лидером, который окончательно урегулировал конфликт, и надеется убедить его в том, что единственный способ это сделать — укрепить позиции Украины», — утверждается в статье.
По мнению издания, Зеленский собирается избежать неудачного развития событий из-за того, что прежний глава Белого дома Джо Байден якобы недостаточно помогал киевскому режиму в борьбе с РФ.
Ранее Стивен Брайен, бывший помощник заместителя Пентагона, в статье для Weapons and Strategy написал, что в случае отсутствия новых поставок Украине от США до президентской инаугурации Дональда Трампа у Владимира Зеленского останется только три варианта разрешения конфликта с Россией. По его словам, глава киевского режима окажется перед сложным выбором: либо вести переговоры с Москвой, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку.
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