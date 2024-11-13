Стратегия без США: Зеленскому назвали пути решения конфликта без американской помощи
W&S: Без поддержки США у Зеленского останется только три выхода из конфликта
Стивен Брайен, бывший помощник заместителя Пентагона, в статье для Weapons and Strategy пишет, что в случае отсутствия новых поставок Украине от США до президентской инаугурации Дональда Трампа у Владимира Зеленского останется только три варианта разрешения конфликта с Россией. Один из них — уйти в отставку.
«Если предложение будет представлено и отклонено или просто не будет принято, на Украине Зеленский окажется перед сложным выбором: либо вести переговоры с русскими, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку», — предупредил эксперт.
Ранее политологи рассказали, что одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп в рамках своего мирного плана не допустит вступления Украины в НАТО. А Министр обороны ФРГ считает, что американский политик может и вовсе не учесть интересы Киева, пойдя на сделку с Москвой. В Незалежной теперь трясутся из-за того, что новоизбранный президент может довериться своему вице-президенту Вэнсу и его формуле, согласно которой Украина забудет о НАТО и своих старых территориях.
Telegram / Зеленский