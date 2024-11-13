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13 ноября, 11:08

Стратегия без США: Зеленскому назвали пути решения конфликта без американской помощи

W&S: Без поддержки США у Зеленского останется только три выхода из конфликта

Стивен Брайен, бывший помощник заместителя Пентагона, в статье для Weapons and Strategy пишет, что в случае отсутствия новых поставок Украине от США до президентской инаугурации Дональда Трампа у Владимира Зеленского останется только три варианта разрешения конфликта с Россией. Один из них — уйти в отставку.

«Если предложение будет представлено и отклонено или просто не будет принято, на Украине Зеленский окажется перед сложным выбором: либо вести переговоры с русскими, либо потерпеть крах, либо уйти в отставку», — предупредил эксперт.

НАТО хочет «изменить траекторию конфликта» на Украине через новые поставки оружия
НАТО хочет «изменить траекторию конфликта» на Украине через новые поставки оружия

Ранее политологи рассказали, что одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп в рамках своего мирного плана не допустит вступления Украины в НАТО. А Министр обороны ФРГ считает, что американский политик может и вовсе не учесть интересы Киева, пойдя на сделку с Москвой. В Незалежной теперь трясутся из-за того, что новоизбранный президент может довериться своему вице-президенту Вэнсу и его формуле, согласно которой Украина забудет о НАТО и своих старых территориях.

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Александра Мышляева
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