Стратегия без США: Зеленскому назвали пути решения конфликта без американской помощи

Стивен Брайен, бывший помощник заместителя Пентагона, в статье для Weapons and Strategy пишет, что в случае отсутствия новых поставок Украине от США до президентской инаугурации Дональда Трампа у Владимира Зеленского останется только три варианта разрешения конфликта с Россией. Один из них — уйти в отставку.