Переговоры между Киевом и Москвой возможны в присутствии третьей стороны и при условии, что Украина будет сильной. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио». На данный же момент, по мнению главаря режима, Украина находится в слабой позиции.

«[Переговоры возможны] При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной», — сказал Зеленский.

Также главарь режима отметил, что хочет завершить конфликт в 2025 году. Он планирует достичь целей дипломатическим путём.