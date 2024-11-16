Зеленский выдал новое условие для переговоров с Россией
Зеленский допустил переговоры с Москвой, если Украина будет сильной и не одна
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Переговоры между Киевом и Москвой возможны в присутствии третьей стороны и при условии, что Украина будет сильной. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио». На данный же момент, по мнению главаря режима, Украина находится в слабой позиции.
«[Переговоры возможны] При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной», — сказал Зеленский.
Также главарь режима отметил, что хочет завершить конфликт в 2025 году. Он планирует достичь целей дипломатическим путём.
Неуверенную позицию киевского главаря очень легко подкосить. Недавно он узнал, что канцлер Германии Олаф Шольц общался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и впал в ярость. Зеленский боится, что скоро с российским лидером будут говорить и другие союзники Украины.