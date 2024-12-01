Эксперт объяснил, почему НАТО не нужна Украина
Эксперт Шатунов: Украину не примут в НАТО даже после слов Зеленского о мире
В ближайшее время Украине не стоит ждать вступления в НАТО. Член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов считает, что в этом в первую очередь не заинтересован новоизбранный президент США Дональд Трамп.
Эксперт объяснил, что Украина погрязла в многомиллиардных долгах, в том числе и перед США. А Трамп — бизнесмен, и ему невыгодно содержать Украину, восстанавливать страну и поддерживать её жителей. В свою очередь другие страны–члены НАТО очень зависимы от Штатов и будут делать так, как им скажет Трамп.
«Страны НАТО на это не согласятся, потому что у них нет столько денег, чтобы эту страну как минимум восстанавливать, а как максимум — продолжать поставлять туда оружие, чем они и будут заниматься, если это произойдёт», — заявил Шатунов в беседе с 360.ru.
Кроме того, эксперт уверен, что граждане стран НАТО также выступили бы против вступления Украины в Североатлантический альянс. Поскольку они осознают, к каким серьёзным последствиям это может привести, спровоцировав не только эскалацию конфликта с РФ, но и новый экономический кризис.
Напомним, в интервью телеканалу Sky News Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от утраченных территорий и прекратить огонь при условии, если Украину примут в НАТО. Это фактически можно считать признанием главы киевского режима своих политических провалов. Стремясь присоединиться к НАТО, Украина делает невозможным участие России в мирных переговорах, так как Кремль неоднократно заявлял об угрозах, которые несёт такое расширение альянса до российских границ.
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