Эксперт объяснил, почему НАТО не нужна Украина

В ближайшее время Украине не стоит ждать вступления в НАТО. Член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов считает, что в этом в первую очередь не заинтересован новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Эксперт объяснил, что Украина погрязла в многомиллиардных долгах, в том числе и перед США. А Трамп — бизнесмен, и ему невыгодно содержать Украину, восстанавливать страну и поддерживать её жителей. В свою очередь другие страны–члены НАТО очень зависимы от Штатов и будут делать так, как им скажет Трамп.

«Страны НАТО на это не согласятся, потому что у них нет столько денег, чтобы эту страну как минимум восстанавливать, а как максимум — продолжать поставлять туда оружие, чем они и будут заниматься, если это произойдёт», — заявил Шатунов в беседе с 360.ru.

Кроме того, эксперт уверен, что граждане стран НАТО также выступили бы против вступления Украины в Североатлантический альянс. Поскольку они осознают, к каким серьёзным последствиям это может привести, спровоцировав не только эскалацию конфликта с РФ, но и новый экономический кризис.