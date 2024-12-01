Владимир Зеленский фактически сознался в своих политических провалах, когда заговорил о территориальных уступках как простом способе попасть в НАТО. Об этом заявил ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН генерал Доминик Тренкан в интервью газете Le Parisien.

«Я думаю, что это одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее», — подчеркнул он.

По его словам, стремясь присоединиться к НАТО Украина делает невозможным участие России в мирных переговорах, так как Кремль неоднократно заявлял об угрозах, которые несёт такое расширение альянса до российских границ.