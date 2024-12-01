Французский генерал объяснил «мантры» Зеленского о мире в обмен на гарантии НАТО
Генерал Тренкан: Зеленский признал провал согласием на территориальные уступки
Владимир Зеленский фактически сознался в своих политических провалах, когда заговорил о территориальных уступках как простом способе попасть в НАТО. Об этом заявил ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН генерал Доминик Тренкан в интервью газете Le Parisien.
«Я думаю, что это одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее», — подчеркнул он.
По его словам, стремясь присоединиться к НАТО Украина делает невозможным участие России в мирных переговорах, так как Кремль неоднократно заявлял об угрозах, которые несёт такое расширение альянса до российских границ.
Напомним, в интервью телеканалу Sky News Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если Украина получит защиту от НАТО. Это, по его мнению, позволит в дальнейшем вести дипломатические переговоры о возвращении территорий.
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