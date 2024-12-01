«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 13:30

Французский генерал объяснил «мантры» Зеленского о мире в обмен на гарантии НАТО

Генерал Тренкан: Зеленский признал провал согласием на территориальные уступки

Владимир Зеленский фактически сознался в своих политических провалах, когда заговорил о территориальных уступках как простом способе попасть в НАТО. Об этом заявил ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН генерал Доминик Тренкан в интервью газете Le Parisien.

«Я думаю, что это одновременно и признание провала, и неспособность видеть реальное положение вещей и реалистично прогнозировать будущее», — подчеркнул он.

По его словам, стремясь присоединиться к НАТО Украина делает невозможным участие России в мирных переговорах, так как Кремль неоднократно заявлял об угрозах, которые несёт такое расширение альянса до российских границ.

Азиатскую версию НАТО обрекли на провал ещё до появления на свет
Азиатскую версию НАТО обрекли на провал ещё до появления на свет

Напомним, в интервью телеканалу Sky News Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто, если Украина получит защиту от НАТО. Это, по его мнению, позволит в дальнейшем вести дипломатические переговоры о возвращении территорий.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar