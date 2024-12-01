Азиатскую версию НАТО обрекли на провал ещё до появления на свет

В штаб-квартире правящей в Японии Либерально-демократической партии появился комитет для обсуждения создания азиатской версии НАТО. Автором инициативы стал премьер-министр страны Сигэру Исиба, утверждает газета Yomiuri.

В издании подчеркнули, что глава кабмина Страны восходящего солнца давно продвигает эту идею. Членами нового военного блока могут стать Япония, США и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Впрочем, считают в Yomiuri, либерал-демократам не стоит рассчитывать на поддержку инициативы в парламенте.