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1 декабря, 02:11

Азиатскую версию НАТО обрекли на провал ещё до появления на свет

Yomiuri: Правящая партия Японии обсуждает создание азиатской версии НАТО

В штаб-квартире правящей в Японии Либерально-демократической партии появился комитет для обсуждения создания азиатской версии НАТО. Автором инициативы стал премьер-министр страны Сигэру Исиба, утверждает газета Yomiuri.

В издании подчеркнули, что глава кабмина Страны восходящего солнца давно продвигает эту идею. Членами нового военного блока могут стать Япония, США и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Впрочем, считают в Yomiuri, либерал-демократам не стоит рассчитывать на поддержку инициативы в парламенте.

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Илья Пушкарев
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