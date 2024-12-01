Азиатскую версию НАТО обрекли на провал ещё до появления на свет
Yomiuri: Правящая партия Японии обсуждает создание азиатской версии НАТО
В штаб-квартире правящей в Японии Либерально-демократической партии появился комитет для обсуждения создания азиатской версии НАТО. Автором инициативы стал премьер-министр страны Сигэру Исиба, утверждает газета Yomiuri.
В издании подчеркнули, что глава кабмина Страны восходящего солнца давно продвигает эту идею. Членами нового военного блока могут стать Япония, США и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Впрочем, считают в Yomiuri, либерал-демократам не стоит рассчитывать на поддержку инициативы в парламенте.
Ранее МИД РФ пригрозил Японии жёсткими ответными шагами в случае усиления антироссийского курса Токио. Если же Страна восходящего солнца перейдёт красную черту и позволит США разместить на своей территории американские ракеты, пошатнув стабильность всего региона, реакция Москвы будет соответствующей.
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