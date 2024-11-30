МИД объявил Японии главное условие России для заключения мирного договора
Захарова: Диалог с Японией по миру возможен при отказе Токио от враждебного курса
Восстановление диалога с Японией относительно мирного договора станет возможным лишь в случае, если Токио откажется от враждебной политики по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя российско-японские отношения. Таким образом дипломат ответила на заявления премьер-министра Японии Сигэру Исибы, сделанные во время его программы в парламенте 29 ноября, в которых он подчеркнул намерение Токио добиться заключения мирного договора с Россией, основываясь на решении так называемой территориальной проблемы.
«Как российская сторона неоднократно указывала ранее, возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и её гражданам», — указала Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, решение территориальной проблемы, о которой говорил Исиба, может заключаться лишь в признании фактически существующей границы с Россией.
Как она отметила, Москва исходит из того, что под упомянутым премьер-министром Японии решением территориальной проблемы может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы с их страной, и что ни о чём другом в свете обновленной Конституции Российской Федерации речи идти не может.
Отношения между Москвой и Токио длительное время осложнены отсутствием мирного договора, так как страны так и не заключили соглашение по итогам Второй Мировой войны. Основная причина этому — многолетний конфликт вокруг Курильских островов. С началом конфликта в Украине диалог по этому вопросу был приостановлен, и в конце марта 2022 года Япония вновь объявила острова своими «неотъемлемыми частями» в своей «Синей книге по дипломатии», обозначив их как «оккупированные» Россией. В ответ МИД России напомнил о том, что эти территории законно принадлежат стране, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил Токио о недопустимости подобных заявлений. В мае 2023 года японский посол в США Кодзи Томита выразил надежду на скорое возобновление переговоров по островам. Несмотря на это, новый премьер-министр Сигэру Исиба намерен продвигать решение этого вопроса.
Life.ru