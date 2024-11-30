МИД объявил Японии главное условие России для заключения мирного договора

Восстановление диалога с Японией относительно мирного договора станет возможным лишь в случае, если Токио откажется от враждебной политики по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя российско-японские отношения. Таким образом дипломат ответила на заявления премьер-министра Японии Сигэру Исибы, сделанные во время его программы в парламенте 29 ноября, в которых он подчеркнул намерение Токио добиться заключения мирного договора с Россией, основываясь на решении так называемой территориальной проблемы.

«Как российская сторона неоднократно указывала ранее, возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и её гражданам», — указала Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, решение территориальной проблемы, о которой говорил Исиба, может заключаться лишь в признании фактически существующей границы с Россией.