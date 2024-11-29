В Кремле рассказали, что мешает обсуждению мирного договора с Японией

Солидарность Японии с недружественными действиями коллективного Запада препятствует каким-либо обсуждениям мирного договора с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также уточнил, что проблема мирного договора всегда была очень сложным процессом. Однако Москва и Токио «находили в себе силы и политическую мудрость предметно заниматься диалогом и переговорами в поисках вариантов решений».