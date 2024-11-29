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29 ноября, 10:18

В Кремле рассказали, что мешает обсуждению мирного договора с Японией

Песков: Солидарность Японии с Западом мешает обсудить мирный договор с Россией

Солидарность Японии с недружественными действиями коллективного Запада препятствует каким-либо обсуждениям мирного договора с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также уточнил, что проблема мирного договора всегда была очень сложным процессом. Однако Москва и Токио «находили в себе силы и политическую мудрость предметно заниматься диалогом и переговорами в поисках вариантов решений».

«Впоследствии Япония полностью солидаризировалась с недружественной линией стран коллективного Запада, присоединилась ко всем незаконным санкциям, ввела ограничения на наших экономических операторов», — сказал Песков.

Недружественные шаги, которые предприняла Япония, сегодня препятствуют каким-либо субстантивным переговорам, указал представитель Кремля. Пресс-секретарь главы государства также уточнил, что Москва не была инициатором сворачивания диалога с Токио.

«Это не Россия вводила экономические ограничения, инициатором этого была именно Япония», — сообщил представитель Кремля.

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Напомним, Россия и Япония так и не заключили мирный договор по итогам Второй Мировой войны. Причиной является многолетний спор о принадлежности Курильских островов. После начала конфликта на Украине Москва и Токио прекратили диалог на эту тему, а в конце марта 2022 года Япония вернула в «Синюю книгу по дипломатии» формулировку об «оккупации» гряды Россией, назвав острова своей «неотъемлемой частью». В ответ на это в МИД РФ напомнили, что гряда на законных основаниях является российской территорией, а пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков предупредил Токио, что Москва не станет терпеть подобные заявления. В мае 2023 года японский посол в США Кодзи Томита заявил о желании страны «с нетерпением» возобновить диалог по островам. Тем не менее новый премьер Сигэру Исиба намерен решить этот вопрос.

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Life.ru

Александр Юнашев
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