Посол Японии раскрыл Life.ru условия для начала переговоров по мирному договору с РФ
Посол Муто: Мирный договор между РФ и Японией возможен после окончания конфликта
Переговоры по мирному договору между Россией и Японией возможны только после окончания конфликта на Украине. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву заявил посол азиатского государства в РФ Акира Муто. По его словам, Токио надеется на диалог. Причём его инициатором могут выступить обе стороны.
Акира Муто — о заключении мирного договора между Россией и Японией. Видео © Life.ru
«[Мешает] конфликт на Украине... Нужно преодоление конфликта и установление мира вокруг России», — отметил дипломат.
Напомним, Россия и Япония так и не заключили мирный договор по итогам Второй Мировой войны. Причиной является многолетний спор о принадлежности Курильских островов. После начала конфликта на Украине Москва и Токио прекратили диалог на эту тему, а в конце марта 2022 года Япония вернула в «Синюю книгу по дипломатии» формулировку об «оккупации» гряды Россией, назвав острова своей «неотъемлемой частью». В ответ на это в МИД РФ напомнили, что гряда на законных основаниях является российской территорией, а пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков предупредил Токио, что Москва не станет терпеть подобные заявления. В мае 2023 года японский посол в США Кодзи Томита заявил о желании страны «с нетерпением» возобновить диалог по островам. Тем не менее новый премьер Сигэру Исиба намерен решить территориальный спор.
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