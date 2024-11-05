Посол Японии раскрыл Life.ru условия для начала переговоров по мирному договору с РФ

Переговоры по мирному договору между Россией и Японией возможны только после окончания конфликта на Украине. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву заявил посол азиатского государства в РФ Акира Муто. По его словам, Токио надеется на диалог. Причём его инициатором могут выступить обе стороны.