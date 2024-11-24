В МИД РФ заявили о неизбежной реакции Москвы на враждебные шаги Токио
Руденко: Россия готова жёстко ответить на антироссийские меры Японии
Россия готова на решительные меры в ответ на враждебные действия японского правительства. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул в интервью ТАСС, что Москва будет придерживаться жёсткой линии в ответ на заявления Токио.
Реакция последовала на заявление главы МИД Японии Такэси Ивая, который подтвердил, что Токио продолжит придерживаться санкционного курса в отношении России.
«В таких условиях будем вынуждены продолжать жёстко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — сказал Руденко.
Ранее министр иностранных дел Японии Ивая заявил, что Страна восходящего солнца выступает за «справедливый и долгий мир» на украинских территориях, поэтому не будет останавливаться в вопросах антироссийских санкций и продолжит «мощную помощь» киевскому режиму.
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