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24 ноября, 04:31

В МИД РФ заявили о неизбежной реакции Москвы на враждебные шаги Токио

Руденко: Россия готова жёстко ответить на антироссийские меры Японии

Россия готова на решительные меры в ответ на враждебные действия японского правительства. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул в интервью ТАСС, что Москва будет придерживаться жёсткой линии в ответ на заявления Токио.

Реакция последовала на заявление главы МИД Японии Такэси Ивая, который подтвердил, что Токио продолжит придерживаться санкционного курса в отношении России.

«В таких условиях будем вынуждены продолжать жёстко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — сказал Руденко.

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Ранее министр иностранных дел Японии Ивая заявил, что Страна восходящего солнца выступает за «справедливый и долгий мир» на украинских территориях, поэтому не будет останавливаться в вопросах антироссийских санкций и продолжит «мощную помощь» киевскому режиму.

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Shutterstock / FOTODOM / Bezuglova Evgeniia

Тимур Хингеев
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