В МИД РФ заявили о неизбежной реакции Москвы на враждебные шаги Токио

Россия готова на решительные меры в ответ на враждебные действия японского правительства. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко подчеркнул в интервью ТАСС, что Москва будет придерживаться жёсткой линии в ответ на заявления Токио.

Реакция последовала на заявление главы МИД Японии Такэси Ивая, который подтвердил, что Токио продолжит придерживаться санкционного курса в отношении России.

«В таких условиях будем вынуждены продолжать жёстко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — сказал Руденко.