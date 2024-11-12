Япония парировала примирительный сигнал Путина с «Валдая» двойным выпадом
Глава МИД Японии Ивая: Токио продолжит санкции вопреки позитивным словам Путина
Япония продолжит санкционную политику в отношении России из-за украинского конфликта, хотя обращение президента РФ Владимира Путина к японским властям позвучало на «Валдае» в позитивном ключе. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.
«Мне известно из СМИ о высказывании президента Путина на заседании клуба «Валдай». По этим сообщениям СМИ, насколько можно судить, есть ощущение, что это высказывание немного в позитивном ключе», — отметил он.
По его словам, Япония выступает за «справедливый и долгий мир» на украинских территориях, поэтому не будет останавливаться в вопросах антироссийских санкций и продолжит «мощную помощь» киевскому режиму. Министр также намекнул, что у России и Японии есть и другие «сложные проблемы». Он заверил, что Токио будет вести внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов. Однако, по мнению Ивая, добрососедские контакты с Москвой действительно давно необходимы.
Напомним, Путин на заседании клуба «Валдай» призвал Японию перестать проводить продиктованную США политику и восстановить отношения с Россией. В Токио назвали «важнейшим сигналом» и «тёплым месседжом» выступление Путина на «Валдае». Депутат верхней палаты Парламента Японии Мунэо Судзуки пообещал «провести работу» с премьер-министром и главой МИД насчёт заявлений Владимира Путина. Политик призвал Токио перестать проводить продиктованную Штатами политику и восстановить отношения с РФ.
Life.ru