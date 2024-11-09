Судзуки «проведёт работу» с премьером Исибой насчёт сигнала Путина для Японии

Депутат верхней палаты Парламента Японии Мунэо Судзуки пообещал «провести работу» с премьер-министром Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей насчёт заявлений президента РФ Владимира Путина, высказанных недавно на «Валдае». Политик хочет донести до руководства страны значение этого сигнала, который, как и год назад, выражался в «очень щадящем и внимательном» к Токио высказывании.

«В этот раз он тоже сказал, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики, не уходят из российских компаний, несмотря на то, что Япония ввела санкции, Россия ничего в ответ не делает - японские компании продолжают работать», — сказал собеседник РИА «Новости».

Однако «важнейшим сигналом», «тёплым месседжом» в речи президента стало то, что Россия готова к возвращению японских компаний. Политик призвал Токио перестать проводить продиктованную Штатами политику и восстановить отношения с РФ.

«Я буду вести работу и с премьер-министром Исибой, и с министром иностранных дел Иваей, с ними обоими», — уточнил политик.