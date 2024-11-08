Разобрали на цитаты: Речью Путина на «Валдае» заинтересовались десятки зарубежных СМИ

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии XXI конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «растаскали на цитаты» зарубежные СМИ. Журналист ABC News Иэн Пэннэл описал речь российского лидера как энергичную и уверенную. По его мнению, он «получал удовольствие от момента» и уверенно отвечал на вопросы слушателей.

Многочисленные журналисты отметили заявления российского президента относительно недавнего переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Как сообщает Associated Press, Путин сказал, что Трамп проявил смелость после попытки покушения, и добавил, что Россия открыта для диалога с Соединёнными Штатами по вопросу Украины, но ждёт от них «конкретных политических действий».