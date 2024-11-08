Разобрали на цитаты: Речью Путина на «Валдае» заинтересовались десятки зарубежных СМИ
Выступление Путина на «Валдае» привлекла внимание многих иностранных СМИ
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии XXI конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «растаскали на цитаты» зарубежные СМИ. Журналист ABC News Иэн Пэннэл описал речь российского лидера как энергичную и уверенную. По его мнению, он «получал удовольствие от момента» и уверенно отвечал на вопросы слушателей.
Многочисленные журналисты отметили заявления российского президента относительно недавнего переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Как сообщает Associated Press, Путин сказал, что Трамп проявил смелость после попытки покушения, и добавил, что Россия открыта для диалога с Соединёнными Штатами по вопросу Украины, но ждёт от них «конкретных политических действий».
Британская газета Daily Mail отметила заявление Путина о создании «нового мирового порядка», который, по его мнению, формируется на наших глазах.
Напомним, 7 ноября президент России Владимир Путин произнёс речь на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Она длилась приблизительно час — это вдвое дольше его выступления в прошлом году. Life.ru приводит текст выступления без сокращения.
Life.ru