Церемония вручения верительных грамот в Кремле – в объективе Life.ru
Путин провёл церемонию с послами по «доковидному» протоколу впервые с 2020 года
Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Президент России Владимир Путин впервые с 2020 года провёл церемонию вручения верительных грамот новых послов по полному протоколу. Пять лет назад в связи с пандемией коронавируса стандартная схема была усечена. С тех пор состоялось пять таких встреч.
В предыдущий раз «доковидный» протокол использовался 5 февраля 2020 года. С ноября того же года церемониал сократили. Мероприятие начиналось сразу с выступления главы государства, где он давал краткую характеристику отношениям с каждым присутствующим государством, а также делился своими оценками международной ситуации в целом. Такое решение, по словам президента, было принято из-за непростой эпидемиологической ситуации.
Кадры с церемонии запечатлел корреспондент Life.ru.
Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Владимир Путин и посол Японии Акира Муто. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Владимир Путин и посол Канады Сара Тейлор. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Владимир Путин и посол Италии Чечилия Пиччони. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Владимир Путин и посол Бельгии Мишель Рене Жеребцофф. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Владимир Путин и посол Мьянмы Тит Линн Оун. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Владимир Путин и посол Финляндии Марья Элина Лиивала. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Владимир Путин и посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор. Фото © Life.ru/ Павел Баранов
Напомним, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония вручения верительных грамот новых послов. В ходе своего выступления Путин отметил, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.