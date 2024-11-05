Церемония вручения верительных грамот в Кремле – в объективе Life.ru

Президент России Владимир Путин впервые с 2020 года провёл церемонию вручения верительных грамот новых послов по полному протоколу. Пять лет назад в связи с пандемией коронавируса стандартная схема была усечена. С тех пор состоялось пять таких встреч.

В предыдущий раз «доковидный» протокол использовался 5 февраля 2020 года. С ноября того же года церемониал сократили. Мероприятие начиналось сразу с выступления главы государства, где он давал краткую характеристику отношениям с каждым присутствующим государством, а также делился своими оценками международной ситуации в целом. Такое решение, по словам президента, было принято из-за непростой эпидемиологической ситуации.

Кадры с церемонии запечатлел корреспондент Life.ru.

Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Владимир Путин и посол Японии Акира Муто. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Владимир Путин и посол Канады Сара Тейлор. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Владимир Путин и посол Италии Чечилия Пиччони. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Владимир Путин и посол Бельгии Мишель Рене Жеребцофф. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Владимир Путин и посол Мьянмы Тит Линн Оун. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Владимир Путин и посол Финляндии Марья Элина Лиивала. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Церемония вручения верительных грамот новых послов. Фото © Life.ru/ Павел Баранов

Владимир Путин и посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор. Фото © Life.ru/ Павел Баранов