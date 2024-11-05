Путин назвал глубоко ошибочным курс Запада на эскалацию на Украине
Россия не только открыта к переговорам, но и вела их, и даже был парафирован соответствующий договор, который потом Украина отвергла. Об этом напомнил президент Владимр Путин на церемонии вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств.
«Взятый курс на эскалацию и затягивание конфликта, имея ввиду наше стратегическое поражение, иллюзорно и ошибочно», — указал российский лидер.
Ранее Путин заверил иностранных дипломатов, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами без исключения.
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