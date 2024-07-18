Что сказал Трамп о Путине, какой хитрый план есть у Германии, новый вызов для энергосистемы Украины, конфликт в СБ ООН: обзор мировой политики 18 июля Какой приоритет Германии назвал Олаф Шольц и неожиданное признание властей Японии — в материале Life. 18 июля, 10:06 Трамп заявил, что очень хорошо ладил с Владимиром Путиным. Обложка © ТАСС / ANATOLY MALTSEV

Трамп рассказал о своих приоритетах

— Мы с Путиным очень хорошо ладили в наших отношениях. Нам никогда не грозила война. Он бы никогда не полез на Украину. Я сказал: никогда, никогда не лезь на Украину, — сообщил Трамп. А Байдена экс-глава Белого дома назвал "глупым", так как его политика привела к сближению России и Китая. Своими мыслями Трамп поделился в интервью агентству Bloomberg. Что касается санкций, то Трамп ответил утвердительно на вопрос корреспондента: "думали ли вы об ослаблении или отмене санкций".

Россия серьёзно относится к стремлению Трампа быстро закончить конфликт на Украине. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ранее Путин сказал, что Россия серьёзно относится к стремлению Трампа быстро закончить конфликт на Украине. При этом на протяжении всего периода военных действий президент неоднократно перечислял причины начала СВО. Например, расширение НАТО на восток и отказ Киева от выполнения Минских договорённостей. "Мы должны были включить их в состав России, но Киев продолжил бы обстрелы и готовил новую военную операцию. Нужно было ждать? Начать спецоперацию. Ну что ждать, пока они начнут", — объяснял Путин в 2022 году.

Как Лавров председательствовал в Совбезе ООН

Две женщины попытались прервать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако им помешала охрана, сообщил корреспондент РИА "Новости". Позже оказалось, что нарушительницы были приглашены делегацией из Израиля. Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время итоговой пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На том же заседании глава МИД РФ сказал постпреду США Линде Томас-Гринфилд: "Слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущения, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чём идёт речь?" До этого постпред Израиля в своём выступлении критиковал Иран и обвинял его в поставках оружия для РФ.

Ранее политик из США на заседании по теме многостороннего сотрудничества большую часть своего выступления посвятила конфликту на Украине. Сама она обвиняла Лаврова, говоря о том, что тот "ошибся комнатой", когда вместо темы многополярности, по её словам, из уст российского политика "звучали жалобы на США и Запад".

Названа новая задача для F-16

Передаваемые самолёты F-16 для Украины могут быть использованы для снижения возможностей Черноморского флота. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

Истребитель F-16 могут использовать для уничтожения Черноморского флота. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

— Американские истребители — основные носители бомб общего назначения MK-84, которые США намерены использовать как штурмовые морские мины. Их сбрасывают с больших высот, — говорит он.

Британец Тёрнер стал главным представителем НАТО на Украине



Бывший заместитель генсека НАТО по военной политике, операциям и планированию Патрик Тёрнер назначен представителем альянса на Украине. Под его руководством США вывели свои войска из Афганистана в 2021 году.

— Тёрнер выступил генератором укрепления позиций "Бухарестской девятки", регулярные встречи участников которой с каждым разом раскачивали повестку России в качестве "самой серьёзной угрозы" евро-атлантической безопасности со времён окончания холодной войны, — говорит военный эксперт Александр Степанов. По его словам, назначение Тёрнера можно рассматривать в качестве шага к переводу восточно-европейской эскалации в финальную стадию.

Милитаристская риторика Германии

Германия подтвердила наличие экстренного плана по переброске сил НАТО на границы с РФ. Об этом сообщает портал Newsweek. "Во вторник представитель оборонного командования Бундесвера подтвердил изданию, что секретный "Оперативный план Германия" непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооружённых сил страны", — пишет издание.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / CLEMENS BILAN

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя федеральный бюджет страны на 2025 год, назвал главным приоритетом "обеспечение безопасности". "В неспокойные времена Германия должна быть якорем стабильности. Правительство ФРГ несёт за это ответственность, поэтому мы устанавливаем чёткие приоритеты в нашем проекте бюджета, который сейчас одобрен. Основное внимание уделяется безопасности, потому что без безопасности не будет всего остального", — сказал политик.

В последнее время милитаристская риторика Германии в отношении РФ всё чаще фигурирует в сводках СМИ. В 2023 году Германия в своей первой Национальной стратегии безопасности назвала РФ самой большой угрозой для всего мира. А в январе этого года СМИ писали о секретном документе немецких военных, который детально описывает гипотетический конфликт НАТО и России. В начале июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии следует подготовиться к войне с РФ, которая может начаться после 2029 года.

Жара атакует энергосистему Украины

Неожиданная жара может стать ещё одной проблемой для шаткой украинской энергосистемы, сообщает The New York Times. Газета сообщает, что жара около 40 градусов по Цельсию, которая в скором времени ожидается на большей части территории Украины, может вызвать коллапс электросети.

В конце мая польская газета Myśl Polska сообщила, что энергетическая система Украины уничтожена. 15 июля издание Economist писало, что веерные отключения энергии будут происходить всё чаще. Как сообщает газета, для зимы Украине необходимо слишком много энергии и у властей нет ни времени, ни денег сделать с этим что-либо.

За что извиняется японский премьер-министр

Первый раз премьер-министр Японии Фумио Кисида официально попросил извинений у пострадавших от стерилизации людей в рамках действовавшего в стране закона о защите евгеники. Закон действовал 48 лет — с 1948 по 1996 год. Он касался людей с умственными и психическими отклонениями. Всего было стерилизовано около 25 тысяч японцев. Кисида заверил общественность, что вопрос компенсаций будет проработан.

Авторы Михаил Сироткин