Как США разделят Украину, куда залезет НАТО после провала Киева: обзор мировой политики 17 июля Куда отправился глава МИД РФ, как Запад опоздал с решением украинского вопроса на 10 лет и кто мог организовать убийство Трампа — в материале Life. 17 июля, 12:51 Экс-президент США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Win McNamee

Как команда Трампа хочет поделить Украину

В рамках мирного соглашения на Украине нужно создать автономные зоны. Об этом сообщил бывший посол США в Германии и и.о. главы Нацразведки во время президентства Трампа Ричард Гренелл. При этом он уточнил, что само понятие "автономные зоны" достаточно абстрактное и этот аспект договора необходимо будет обсуждать. "Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали", — передают корреспонденты Bloomberg слова Гренелла.

Помимо того, политик заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшее время. "Мы не должны принимать в клуб новых людей, если нынешние члены клуба не платят свою справедливую долю", — объяснил он, ссылаясь на давний вопрос обсуждения проблемного финансирования альянса.

Бывший посол США в Германии и и.о. главы Нацразведки во время президентства Трампа Ричард Гренелл. Фото © ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова нашла предложения Гренелла запоздавшими на 10 лет. "Где же ты был, Рик, когда на столе у международного сообщества находились минские договорённости, посвящённые именно этому, а Россия в их поддержку делала максимум возможного и призывала к поиску формы федерализации Украины для сохранения её целостности?" — сказала она.

Киев хочет прекратить конфликт

Украинская сторона начала разрабатывать проект мирных соглашений с РФ с целью скорого завершения военного конфликта. Об этом сообщает The New York Times. В статье уточняется, что косвенное подтверждение начавшегося процесса — недавнее заявление Владимира Зеленского о необходимости присутствия делегации из России на новом мирном саммите. "Российские наступления стали отрезвляющим событием для Киева, поскольку его войскам приходится сдерживать атаки на линии фронта протяжённостью более 600 миль", — пишут авторы публикации.

Ранее Bloomberg сообщал, что Киев хочет провести ещё один мирный саммит до выборов президента в США. На императиве "успеть до выборов" делает акцент и сам Зеленский: на прошедшем саммите НАТО он призывал союзников и спонсоров начать помогать Украине "прямо сейчас", не дожидаясь выборов в США.

О второй мирной конференции рассказал РИА "Новости" министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили", — сообщил политик.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / EPA / POOL / MARTIN DIVISEK

Названа новая цель НАТО

НАТО придёт в Иорданию и откроет там свой офис для подготовки к новому конфликту, выразил своё мнение экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Geopolitical Trends. "НАТО проваливает свою миссию на Украине. НАТО пыталось использовать Украину как прокси, но потерпело поражение. <...> Поэтому НАТО ищет новых врагов, которых можно захватить, так как, если на твоём горизонте есть враги, ты можешь оправдать своё существование", — считает эксперт.

Ранее уже сообщалось о намерениях альянса открыть офис связи в королевстве. Это позволит военному блоку эффективнее снабжать Израиль и контролировать обстановку в Сирии. Активизация на Ближнем Востоке также предполагает назначение ответственного чиновника от блока за связи с южными регионами. Арабские СМИ отмечают, что подобная политика направлена на снижение влияния Ирана в регионе.

Предложения России на заседании Совбеза ООН

Необходимо устранить первопричины украинского конфликта, активнее использовать возможности таких региональных объединений, как ОДКБ, ШОС, СНГ, БРИКС, Африканский союз, ЛАГ и АСЕАН, реформировать институты глобального управления и восстановить баланс сил на региональном и международном уровне. О необходимых шагах для предотвращения краха глобального миропорядка рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Предложение главы российского МИД об устранении первопричин конфликта на Украине было отвергнуто Госдепом США. "Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <...> Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, её земли", — сказал официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Кто покушался на Трампа

Украина могла быть причастна к покушению на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к американскому политику. "Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", — написал Медведчук.

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

В свою очередь CNN нашёл иранский след в деле о покушении на Трампа. Телеканал утверждает, что спецслужбы США несколько недель назад получили информацию о возможных планах Ирана по покушению на Трампа и бывшего госсекретаря США Майка Помпе. Однако нет сведений о причастности к этому "замыслу" убитого стрелка Томаса Мэттью Крука, который в итоге и совершил нападение. Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани отверг все обвинения, при этом уточнив, что Иран всё равно намерен привлечь Трампа к ответственности за убийство командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани.

Греция использует российский газ

Доля российского газа в импорте Греции выросла с 21% до 57% в первом полугодии 2024 года согласно данным оператора газотранспортной системы Греции DESFA. Отмечается, что уровень поставок вернулся к значениям 2021 года.

Авторы Михаил Сироткин