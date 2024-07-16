Зеленский зовёт Россию, кто из чиновников НАТО умер на Украине и куда отправил свою формулу мира Орбан: обзор мировой политики 16 июля Почему половина украинцев хотят начала мирных переговоров с Россией, что сделал Трамп через два дня после покушения — в материале Life.ru. 16 июля, 12:08 Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что присутствие делегации из России необходимо на втором мирном саммите. Обложка © Getty Images / Kevin Dietsch

Зеленский пригласил Россию на мирные переговоры

Мобилизация за май и июнь на Украине увеличилась в два раза. Главкому ВСУ Александру Сырскому во главе комиссии придётся проверять ситуацию в 59-й бригаде ВСУ, информация о катастрофических потерях которой просочилась в украинские СМИ и вызвала скандал. Киев продолжает уничтожать собственное население в угоду Западу, который готовится к развороту.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение Польши об уничтожении российских ракет с её территории, тем самым игнорируя просьбы киевского режима о закрытом от России небе. Bild сообщает, что в окружении Зеленского растёт отчаяние из-за того, что Европа и США не принимают чётких решений для увеличения поддержки Украины. На этом фоне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что присутствие делегации из России необходимо на втором мирном саммите. "Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — передают слова политика в посте телеграм-канала "Страна.ua".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Лидер партии ЛДПР, глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на слова Зеленского и посоветовал ему изменить тон и формулировки. "Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого "должны"! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев. А что касается переговоров — да, не раз говорили, что готовы их вести, но с учётом сегодняшних реалий, в том числе территориальных и утверждённых в Конституции РФ", — заявил депутат.

США, в свою очередь, заявили о готовности поддержать Украину в случае её намерения возобновить переговоры с Россией. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Один из последних проведённых соцопросов показывает, что почти половина украинцев (44%) хотят начала мирных переговоров с нашей страной. Большинство из них — с юга Украины. 35% респондентов высказались против переговоров, 21% — не определились с ответом. Исследование проводил центр имени Александра Разумкова по заказу издания "Зеркало недели".

Республиканцы позитивно смотрят на мирную инициативу КНР

Помощник Трампа Рик Греннел позитивно оценил китайский мирный план по разрешению конфликта на Украине. Об этом он сказал в ходе съезда республиканцев в штате Милуоки, на котором Дональд Трамп был избран официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии США. "Предупреждаю, что я не говорю, что поддерживаю китайский мирный план. Я хочу сказать, что он содержит довольно хорошие элементы", — сказал Греннел.

Помощник Трампа Рик Греннел. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla

В начале 2023 года Китай предложил свою "мирную формулу". Она состоит из 12 пунктов, среди которых прекращение действия односторонних санкций, остановка боевых действий, уважение суверенитета всех стран, содействие экспорту зерна в рамках Черноморской инициативы.

В мае 2024 года Китай вместе с Бразилией опубликовали меморандум, в котором переговоры представляются единственно возможным вариантом для прекращения конфликта. Газета South China Morning 15 июля писала, что КНР пыталась убедить ЕС принять китайско-бразильскую формулу перед мирным саммитом в Швейцарии.

Этот план двух стран также учитывает требования РФ по безопасности. Как сообщает газета, в ходе весеннего визита в ЕС китайского представителя Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя китайская сторона предупредила своих коллег о том, что РФ уверена в своей победе и в связи с этим КНР советует ЕС пересмотреть свои решения по украинскому конфликту.

Трамп назвал имя своего вице-президента

Сенатор из штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс стал кандидатом в вице-президенты США. Об этом заявил претендент на пост главы Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее Вэнс критиковал Трампа, но позже признался, что тот великий политик и при нём мир может стать лучше. Сенатор выражает интересы новых правых, чьи ценности не всегда совпадают с Республиканской партией США. Об этом пишет USA Today. Выбрать Вэнса посоветовал сын Трампа — Дональд Трамп-младший, сообщает CNN.

Джеймс Дэвид Вэнс. Фото © Getty Images / Andrew Harnik

Вэнс против помощи Украине. "Я, конечно, восхищаюсь украинцами, которые воюют против России, но я не думаю, что в интересах Америки продолжать финансировать фактически нескончаемую войну на Украине", — сказал он в мае. Издание Politico сообщает, что ЕС назвал кандидатуру Трампа "катастрофой" для Украины. "Кошмаром" для Зеленского личность кандидата в вице-президенты США назвал британский журналист и ведущий Джон Сопел. "Джей Ди Вэнс ещё более враждебно относится к отправке долларов налогоплательщиков на Украину, чем Трамп", — отметил Сопел.

Орбан поделился своим мирным планом с ЕС

Премьер-министр Венгрии Орбан отправил всем лидерам ЕС свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сказал его помощник Балаж Орбан в беседе с газетой Magyar Nemzet.

"Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета об опыте переговоров, первом этапе миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающее слово в урегулировании войны и прекращении кровопролития, то изменение курса должно быть разработано и осуществлено сейчас", — заявил чиновник.

Также сообщается, что Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю говорит о необходимости возобновления дипломатических отношений России и ЕС, а также призывает начать подготовку к мирным переговорам с Китаем. Кроме того, лидер Венгрии считает, что Дональд Трамп может стать посредником при переговорах РФ и Украины. Об этом сообщает газета Bild.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Сам кандидат в президенты от Республиканской партии США выразил готовность в случае прихода к власти лично вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС со ссылкой на источник из партии. "Несомненно, он начнёт диалог с Путиным. Причём он сделает это без посредников", — сообщил собеседник агентства.

Озвучено имя убитого чиновника НАТО на Украине

Умершего на Украине при загадочных обстоятельствах в конце июня 57-летнего военного советника НАТО, который мог заниматься вопросами поставок самолётов F-16, зовут Ричард Кирлин. Он приехал на Украину за 10 дней до смерти. Об этом пишут РИА "Новости" со ссылкой на газету "Страна.ua". Ранее личность погибшего не раскрывалась.

"Мне даже неприятно об этом говорить, но я знаю, что иногда теории заговора выходят из-под контроля. Мы полагаем, что он умер естественной смертью и нет никаких признаков преступления", — сказал 26 июня представитель ведомства Мэтью Миллер, подтвердив гибель чиновника из США.

Военный эксперт Михаил Звинчук (Рыбарь) напоминает о богатом послужном списке американца: Кирлин занимал должности в ВВС, Центральном командовании вооружённых сил и сфере информационных технологий, а также в Госдепе в миссиях в Мавритании, Гондурасе и Саудовской Аравии. На Украине он занимался организацией поставок истребителей F-16.

— Скоропостижная гибель почти сразу после прибытия на Украину, род деятельности и детали биографии действительно дают некоторые основания полагать, что военный советник из США умер при обстоятельствах, несколько отличающихся от публично озвученных. Например, в ходе попадания по одному из аэродромов или командных пунктов, — отмечает Рыбарь.