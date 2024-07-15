Что думает НАТО об идее Польши сбивать российские ракеты, в чём признался глава разведки Украины, как хотят "отключить" Орбана: обзор мировых новостей 15 июля Почему США не хотят передавать Украине новейшее оружие, что поможет выиграть выборы Трампу — в материале Life.ru 15 июля, 11:48 Что думает НАТО об идее Польши сбивать российские ракеты. Обложка © ТАСС / MICHAEL REYNOLDS

Пиар на крови

На кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа было совершено покушение 13 июля (14 июля по Москве), когда он выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. В то время как политик произносил свою речь, раздалось несколько выстрелов, после чего Трамп схватился за правое ухо и опустился вниз за трибуну — его сразу же накрыли телохранители, чтобы защитить от повторных возможных атак. Когда Трамп вместе с охранниками уходил со сцены, он показал сжатый кулак, что стало мемом вместе с падениями Байдена: Трамп vs пули (кулак Трампа и его ухо в крови) и Байден vs лестницы (Байден спотыкается).

Политик намерен продолжить президентскую гонку Об этом сообщили сопредседатель организации Лара Трамп и председатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли. "Президент Трамп с нетерпением ждёт возможности присоединиться к нам в Милуоки, когда мы выдвинем его кандидатуру на пост 47-го президента Соединённых Штатов", — сообщили они.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сразу после покушения на него в Пенсильвании. Фото © Gettyimages / Anna Moneymaker

Издание Politico отмечает, что случившееся сильно повлияет на Демократическую партию США. "Стрельба фактически заставила демократов прекратить политические атаки. Это может ознаменовать разворот на 180 градусов по сравнению с последними двумя неделями, когда критика Дональда Трампа как экзистенциальной угрозы, казалось, была единственным, что объединяло партию на фоне вопросов о возможности избрания президента Джо Байдена", — объясняют корреспонденты издания. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью "Известиям" также сказал о невозможности демократов продолжать выставлять Трампа в качестве угрозы для США после случившегося инцидента.

То, как Дональд Трамп будет вести себя после покушения, повлияет на исход президентских выборов в США. В Америке очень любят истории, когда кто-то встаёт после падения. Трамп в этом плане проявил стойкость и не растерялся после случившегося. Об этом рассуждает Флориан Бекер, немецкий психолог, в журнале Focus.

Провал разведки Украины

Глава военной разведки ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) рассказал о неудавшихся попытках покушения на президента России Владимира Путина. "Они были, но, как видите, пока неудачные", — сообщил он в интервью изданию NV.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные покушения на Путина готовятся с помощью денег США. "Вчера один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой не было бы", — отметила она.

Орбана хотят сделать изгоем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / YURI KOCHETKOV

Politico узнало о планах ЕС бойкотировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его поездки в Москву и Китай. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намерен пригласить глав МИД стран – членов союза на официальную встречу в те дни, когда должен состояться неформальный съезд министров внешнеполитических ведомств в Будапеште. Так как встреча, назначенная Боррелем, будет иметь официальный характер, то дипломаты выберут для посещения именно её.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил возмущение реакцией Запада на поездку Орбана в РФ и КНР. "Я не верил собственным глазам, что сделали с венгерским премьером за то, что он решил, как суверенный политик, посетить с визитом Украину, Россию и Китай и распространял инициативы о мире. Это просто недопустимо. Если бы он поехал заверять в том, что славяне должны убивать друг друга ещё более интенсивно, возможно, его кто-то выдвинул бы на Нобелевскую премию мира", — сказал он.

Также СМИ сообщали, что ЕС и НАТО пришли "в ярость" от пунктов назначения "мирной миссии" Орбана. "Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным", — говорится в материале The Global Times.

США боятся копирования военных технологий Россией

Захваченное в ходе специальной военной операции вооружение на Украине. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ начали поставлять дорогие управляемые артиллерийские боеприпасы, радиоуправляемые бомбы и РСЗО ещё в середине 2022 года. Однако с течением времени эффективность их применения сильно уменьшилась. Как отмечают западные эксперты, во многом это стало возможным из-за сильного противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своём материале рассказали РИА "Новости".

"Русские стали очень, очень хороши", — говорит замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лапланте. В свою очередь, издание WSJ сообщает о нежелании США поставлять Украине новые образцы вооружения, так как американцы боятся, что Россия изучит западное оружие и в конечном итоге научится ему противостоять.

Ранее журнал National Interest писал, что США никогда не передадут Украине истребители 5-го поколения F-35 из-за опасений изучения технологий самолёта российскими инженерами. Именно из-за боязни копирования секретных технологий в прошлом году США передали старые модификации своих основных танков Abrams. Также американцы не хотят передачи в руки своих технологий не только России, но и Китаю. "Полученную информацию русские могут передать китайцам. О противостоянии с Китаем американцы действительно беспокоятся. Поэтому мы и не хотим, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии", — сказал в 2023 году американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо.

Столтенберг против закрытия неба над Украиной

"Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолётов, но НАТО не будет вовлечено напрямую", — сказал Столтенберг в эфире украинского телемарафона, отвечая на вопрос о возможности Польши сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

8 июля между Украиной и Польшей было подписано соглашение о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности. Одним из пунктов документа стало изучение возможности сбивать российские ракеты над территорией Украины при помощи сил ПВО Польши. "Участники согласны с необходимостью продолжения двустороннего диалога и диалогов с другими партнёрами, направленных на изучение обоснования и целесообразности возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и причастными организациями", — сообщается в тексте документа.

Авторы Михаил Сироткин