Трампу по уху: Как республиканцы заработали очки на покушении, оставив Байдена без шансов Кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение — ему прострелили ухо. Служба охраны ликвидировала стрелка. По предварительным данным, это 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как развивались события и какие это будет иметь последствия — в материале Life.ru. 14 июля, 11:04 Во время выступления Трампа перед сторонниками ему прострелили ухо. Обложка © ТАСС / Evan Vucci

Как и где произошло покушение на Трампа

В США произошло покушение на фаворита предвыборной гонки — кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Его пытались застрелить прямо во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания.

Весь мир увидел кадры, на которых Трамп начинает говорить о своём оппоненте Джо Байдене, внезапно раздаются хлопки. Трамп прерывает речь и хватается за ухо, после чего ложится на землю, где его прикрывают агенты Секретной службы, которые потом срочно уводят его с мероприятия.

На Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления в Пенсильвании. Видео © Telegram / SHOT

Кто пострадал в результате покушения на Трампа

Известно о двоих погибших (один из которых сам нападавший) и двоих тяжелораненых. В первом же заявлении после инцидента сам Трамп заявил, что он в порядке, не считая простреленного уха. "Невероятно, что такой акт может иметь место в нашей стране", — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Он поблагодарил агентов Секретной службы и других сотрудников правоохранительных органов за "их быструю реакцию". Впрочем, к агентам Секретной службы, которые обеспечивают безопасность экс-президента, много вопросов.

Что известно о стрелке и безопасности Трампа

Американские СМИ называют стрелка "снайпером". По словам окружного прокурора округа Батлер, нападавшему понадобилась бы винтовка. Уже известно, что он находился за пределами охраняемого периметра на крыше одного из зданий.

Интересно, что один из присутствовавших на митинге рассказал в интервью BBC, что видел, как мужчина с винтовкой взбирается на крышу здания, и сообщил об этом полиции, однако та якобы не отреагировала, а через две минуты раздались выстрелы. Сообщается, что всего прозвучало девять выстрелов. В ФБР назвали "удивительным" то, что он смог выстрелить так много раз. При этом в ведомстве заверили, что никакой предварительной информацией о готовящемся покушении не обладали.

Однако не очень понятно, почему охранный периметр был ограничен столь небольшим расстоянием. Сообщается, что снайперы Секретной службы располагались лишь на крыше здания за спиной Трампа, оставив здание перед его лицом идеальной площадкой для ведения огня даже не из снайперского оружия.

В Сети уже распространяются кадры с изображением стрелка на крыше с высоты птичьего полета, которые сняты, очевидно, с коптера. Чей это был коптер, видел ли происходящее его оператор — вопросы пока без ответа.

Эксперты в области безопасности также обращают внимание на непрофессионализм охраны Трампа, которые, услышав выстрелы, повалили его на землю, закрыв собой, а потом подняли так, что голову политика было видно. Кроме того, в таких случаях должны использоваться специальные бронепапки и бронезонтики. Судя по видео, у охраны Трампа их не было. А если бы нападающий был не один или у него оказалось бы чуть больше времени на повторную атаку?

Работа Секретной службы США во время покушения на Трампа. Фото © Gettyimages / Anna Moneymaker

Возникают вопросы и по действиям стрелка. Огонь вёлся с расстояния, позволяющего гарантированно поразить мишень (по разным данным, от 90 до 130 метров). СМИ утверждают, что Трампа спас случай: в момент выстрела он повернул голову и пуля, летевшая ему в голову, прошла по касательной, пробив ухо.

Из какого оружия в Трампа стрелял "снайпер"

Сообщается, что использовалась, предположительно, винтовка семейства AR-15, которая, по информации The New York Times, в 2010-х годах стала одной из "самых любимых и самых ненавистных винтовок" в США из-за частого использования в массовых расстрелах. Даже учитывая, что, как утверждают американские СМИ, он смог произвести только пять выстрелов из девяти (остальные произвели сотрудники Секретной службы по нему самому), этого было бы вполне достаточно для удачного покушения.

"Возьмите свою Секретную службу и засуньте её себе в задницу", — так прокомментировал работу охраны Трампа сын кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего Бобби Кеннеди на своей странице в соцсети Х, где он указал на просчёты службы безопасности на митинге.

Расследование инцидента помимо ФБР ведёт отвечавшая за безопасность экс-президента Секретная служба, однако стрелок унёс в могилу мотивы своего поступка, а также информацию о том, действовал ли он в одиночку. Согласно одной из версий, стрелком оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Он житель городка Бетел-Парк в Пенсильвании. В ФБР заявили, что он пытался убить экс-президента США. В соцсетях американские СМИ нашли страницу, которую ведёт человек по имени Мэтью Крукс, тоже из штата Пенсильвания. Одно из фото в его аккаунте — плакат в поддержку Украины, опубликованный в марте 2022 года. Но поскольку его фотографий на странице нет, понять, является ли он стрелком, пока невозможно.

Предполагаемый стрелок Томас Мэтью Крукс. Фото © Соцсети

Известно, что стрелок состоял в списках республиканских избирателей штата, однако, предположительно, в 2021 году пожертвовал 15 долларов политическому комитету действий демократов Progressive Turnout Project. Идеальный образ свихнувшегося маньяка-одиночки. Правоохранительные органы США склоняются к тому, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку, заявила полиция штата Пенсильвания. То есть — всё, концы в воду.

Как повлияет покушение на Трампа на предстоящие выборы президента США

Два главных вопроса, которые волнуют сегодня всех: была ли это попытка убить Трампа или просто предупреждение, и если последнее, то добьются ли организаторы своего? В смысле удастся ли им запугать республиканца и заставить сняться с гонки?

Трамп продолжит политическую борьбу после покушения, написал в соцсети Х сын политика Дональд Трамп – младший. "Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки", — заявил он, снабдив пост фотографией отца в окружении телохранителей сразу после покушения.

Трамп продолжит политическую борьбу после покушения, написал в соцсети Х сын политика Дональд Трамп – младший. Фото © ТАСС / Gene J. Puskar, © Х / Donald Trump J

К слову, эти кадры, без сомнения, войдут в историю: окровавленный Трамп поднимает кулак на фоне американского флага. Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов уже сравнил эти кадры с исторической пропагандистской фотографией времён Второй мировой "Водружение флага над Иводзимой". Когда охрана выводила Трампа с митинга, он, не опуская поднятого кулака, трижды выкрикнул: "Боритесь!" Толпа отвечала восторженными криками: "США!" Лучшей наглядной агитации придумать невозможно.

В соцсетях уже шутят: как повёл бы себя в аналогичной ситуации Байден? А Байден, который сразу осудил покушение и позвонил Трампу, выглядит, откровенно говоря, никак. Про него сейчас вообще никто не вспоминает и едва ли вспомнит в ближайшее время. Единственное, чем демократы могут хотя бы частично перебить политические очки, полученные Трампом, — смена кандидата, и то не факт, что это им поможет.

Трамп получает последний штрих в образ мученика. Если бы этого покушения не было, его, как говорят в России, следовало бы выдумать. Фото © Telegram / SHOT

Трамп получает последний штрих в образ мученика. Если бы этого покушения не было, его, как говорят в России, следовало бы выдумать. Оно было совершенно логичным после того, как республиканца хотели посадить, но не решились.

Можно также предположить, что если это действительно было предупреждение, то оно последнее, дальше будут действовать куда серьёзнее. Окружению Трампа стоит сделать выводы и принять меры по усилению безопасности. Отступать они уже явно не намерены. А значит, Америка оказалась окончательно расколота на два непримиримых, готовых на всё лагеря, сделав, возможно, последний шаг к гражданской войне.

Авторы Дмитрий Родионов