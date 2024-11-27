«Мы предупреждали»: МИД РФ пообещал ответить при появлении американских ракет в Японии
Захарова предупредила, что РФ предпримет шаги при появлении ракет США в Японии
Россия предпримет соответствующие меры в ответ на возможное размещение американских ракет в Японии, исходя из обновленной ядерной доктрины, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции.
По словам дипломата, Москва прекрасно видит, что Токио специально нагнетает ситуацию вокруг Тайваня, пытаясь тем самым оправдать свой курс на форсированную милитаризацию страны, наращивание военно-технического сотрудничества с Вашингтоном.
«Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации на её территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны и мы будем вынуждены предпринимать необходимые, адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности», — указала Захарова.
По её словам, Токио сможет лучше понять, какие именно шаги будут предприняты, ознакомившись с новым содержанием Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Как отметила представитель МИД РФ, действия, организованные Вашингтоном под предлогом «сохранения статуса-кво», а также нарушение обязательств перед Пекином по вопросам Тайваня, представляют собой «открытое давление на КНР», что угрожает региональной стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
К слову, ранее МИД РФ уже говорил, что США получит жёсткий ответ в случае установки в Японии ракет средней дальности. В ведомстве напомнили, что Москва предоставляла государству множество возможностей избежать таких конфликтов, и на данный момент российский мораторий на развёртывание соответствующих систем по-прежнему действителен.
Life.ru