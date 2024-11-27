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27 ноября, 15:39

«Мы предупреждали»: МИД РФ пообещал ответить при появлении американских ракет в Японии

Захарова предупредила, что РФ предпримет шаги при появлении ракет США в Японии

Россия предпримет соответствующие меры в ответ на возможное размещение американских ракет в Японии, исходя из обновленной ядерной доктрины, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции.

По словам дипломата, Москва прекрасно видит, что Токио специально нагнетает ситуацию вокруг Тайваня, пытаясь тем самым оправдать свой курс на форсированную милитаризацию страны, наращивание военно-технического сотрудничества с Вашингтоном.

«Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации на её территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны и мы будем вынуждены предпринимать необходимые, адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности», — указала Захарова.

По её словам, Токио сможет лучше понять, какие именно шаги будут предприняты, ознакомившись с новым содержанием Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Как отметила представитель МИД РФ, действия, организованные Вашингтоном под предлогом «сохранения статуса-кво», а также нарушение обязательств перед Пекином по вопросам Тайваня, представляют собой «открытое давление на КНР», что угрожает региональной стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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К слову, ранее МИД РФ уже говорил, что США получит жёсткий ответ в случае установки в Японии ракет средней дальности. В ведомстве напомнили, что Москва предоставляла государству множество возможностей избежать таких конфликтов, и на данный момент российский мораторий на развёртывание соответствующих систем по-прежнему действителен.

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Life.ru

Николь Вербер
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