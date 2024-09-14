МИД РФ пригрозил США жёстким ответом в случае установки в Японии ракет средней дальности
Рябков: Россия ответит на размещение США в Японии ракет средней дальности
Россия комплексно ответит в случае размещения США на территории Японии ракет средней дальности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, этот в этот ответ будут включены военно-технические возможности РФ.
«Пусть они вначале продвинутся в направлении того, что сейчас циркулирует в качестве слухов. А дальше они получат комплексный ответ, в том числе военно-технического свойства. Мы давали им множество шансов избежать подобного рода обострений, и пока ещё российский мораторий на развёртывание соответствующих систем остаётся в силе», — сказал Рябков журналистам.
Ранее руководитель российского МИД Сергей Лавров заявил, что запрет для Киева на использование дальнобойного оружия был снят США уже давно, но теперь Вашингтон пытается найти причину сделать это публично. Такого же мнения придерживается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал эту тему «камуфляжной».
Life.ru