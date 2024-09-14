МИД РФ пригрозил США жёстким ответом в случае установки в Японии ракет средней дальности

Россия комплексно ответит в случае размещения США на территории Японии ракет средней дальности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, этот в этот ответ будут включены военно-технические возможности РФ.

«Пусть они вначале продвинутся в направлении того, что сейчас циркулирует в качестве слухов. А дальше они получат комплексный ответ, в том числе военно-технического свойства. Мы давали им множество шансов избежать подобного рода обострений, и пока ещё российский мораторий на развёртывание соответствующих систем остаётся в силе», — сказал Рябков журналистам.