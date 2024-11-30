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30 ноября, 11:05

Во Франции испугались грязной ловушки Зеленского, захотевшего укрыться под «зонтиком НАТО»

Французский политик Филиппо счёл ловушкой слова Зеленского о «зонтике НАТО»

Слова Владимира Зеленского о готовности остановить горячую фазу конфликта в обмен на укрытие подконтрольных Киеву территорий под «зонтиком НАТО» являются ловушкой. Об этом предупредил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Будьте осторожны, предложение Зеленского — это грязная ловушка. Привлечение НАТО приведёт к глобализации конфликта и ввергнет Европу в третью мировую войну», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Французский политик назвал предложение Зеленского «опасным и порочным планом запаниковавшей марионетки». Он призвал поступать ровно наоборот, а именно — прекратить финансовую и военную помощь Украине и начать переговоры о мире.

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Напомним, Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказе от некоторых территорий. Но для этого он призвал быстро взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под контролем ВСУ.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Андрей Бражников
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