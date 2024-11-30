Bloomberg счёл сильным сигналом согласие Зеленского на мир без возврата земель

Признание Владимира Зеленского о возможности завершения конфликта без возвращения территорий Украиной стало «сильным сигналом». О начинает признавать, что Россия не пойдет на уступки, сообщает американское агентство Bloomberg.

«Это самый сильный на сегодняшний день сигнал о том, что украинский лидер готов прекратить войну без возвращения всех территорий», — пишет агентство.