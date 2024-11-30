Bloomberg счёл сильным сигналом согласие Зеленского на мир без возврата земель
Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin
Признание Владимира Зеленского о возможности завершения конфликта без возвращения территорий Украиной стало «сильным сигналом». О начинает признавать, что Россия не пойдет на уступки, сообщает американское агентство Bloomberg.
«Это самый сильный на сегодняшний день сигнал о том, что украинский лидер готов прекратить войну без возвращения всех территорий», — пишет агентство.
Обозреватели объяснили и последних ряд шагов президента США Джо Байдена, которые привели к эскалации военного конфликта на Украине. По их оценке, действующий хозяин Белого дома «усиливает позиции Киева» в преддверии мирных переговоров, которые собирается проводить его преемник Дональд Трамп после инаугурации.
Ранее Зеленский запросил у Трампа план по урегулированию конфликта с Россией. При этом на вопрос по поводу провалов ВСУ глава киевского режима обвинил во всём Запад, отметив, что недостаточная скорость поставок военной помощи от союзников является главной причиной неукомплектованности подразделений ВСУ. А в интервью Fox News Зеленский признал, что у ВСУ нет достаточно ресурсов, чтобы с оружием в руках достигнуть границ 1991 года. Позже он согласился на мирные переговоры с Россией без возможности возвращения утраченных территорий. Глава киевского режима заявил, что готов помирится с Москвой, если Киев станет членом НАТО.