Лишившийся легитимности Владимир Зеленский мог бы угодить в тюрьму или быть ликвидирован за недавнее признание о невозможности вернуть Крым военным путём. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук, комментируя интервью главаря киевского режима телеканалу Fox News.

«Ещё несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории можно вернуть дипломатическим путём, что военным путём это нельзя делать это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить», — подчеркнул нардеп после откровений Зеленского.