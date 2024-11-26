«Тебя бы просто убить!» Зеленский разворошил осиное гнездо откровением о потере Крыма
Нардеп Дмитрук: Несколько месяцев назад Зеленского убили бы за признание о Крыме
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Лишившийся легитимности Владимир Зеленский мог бы угодить в тюрьму или быть ликвидирован за недавнее признание о невозможности вернуть Крым военным путём. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук, комментируя интервью главаря киевского режима телеканалу Fox News.
«Ещё несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории можно вернуть дипломатическим путём, что военным путём это нельзя делать это была бы тюрьма. Или тебя бы просто радикалы могли убить», — подчеркнул нардеп после откровений Зеленского.
Ранее глава киевского режима запросил у Дональда Трампа план по урегулированию конфликта с Россией. Зеленский планирует получить его в январе 2025 года. При этом на вопрос по поводу провалов ВСУ глава киевского режима заявил, что в этом виноват Запад. Недостаточная скорость поставок военной помощи от партнёров является главной причиной неукомплектованности подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). А в интервью Fox News Зеленский признал, что у ВСУ нет достаточно ресурсов, чтобы с оружием в руках достигнуть границ 1991 года. По его мнению, Крым можно попытаться вернуть дипломатическим путём.