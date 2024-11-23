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Регион
23 ноября, 12:47

«Раз и навсегда»: В Крыму дали по рукам Зеленскому, до сих пор мечтающему о Крыме

Константинов заявил, что Украина навсегда потеряла Крым

Киевский режим навсегда утратил Крым, полуостров никогда не станет украинским. С таким заявлением выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании вернуть контроль над регионом «дипломатическим путём».

«Никаких реальных планов вернуть Крым у них нет. Они понимают, что Крым они потеряли в 2014 году раз и навсегда. Невозможность повторной украинизации определяется не только военной составляющей, а самой природой крымчан, их идентичностью», — сказал Константинов РИА «Новости».

Он добавил, что несмотря на потуги Киева, крымчане полностью выступают за Россию. С 2014 года уверенность в этом только возросла.

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Ранее первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина никогда не вернётся к границам 1991 года, это очевидно даже Западу. Этого не достичь ни силой, ни дипломатией. Жители не желают находиться под контролем Киева.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Николай Рюмин
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