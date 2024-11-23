«Раз и навсегда»: В Крыму дали по рукам Зеленскому, до сих пор мечтающему о Крыме
Константинов заявил, что Украина навсегда потеряла Крым
Киевский режим навсегда утратил Крым, полуостров никогда не станет украинским. С таким заявлением выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании вернуть контроль над регионом «дипломатическим путём».
«Никаких реальных планов вернуть Крым у них нет. Они понимают, что Крым они потеряли в 2014 году раз и навсегда. Невозможность повторной украинизации определяется не только военной составляющей, а самой природой крымчан, их идентичностью», — сказал Константинов РИА «Новости».
Он добавил, что несмотря на потуги Киева, крымчане полностью выступают за Россию. С 2014 года уверенность в этом только возросла.
Ранее первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина никогда не вернётся к границам 1991 года, это очевидно даже Западу. Этого не достичь ни силой, ни дипломатией. Жители не желают находиться под контролем Киева.
Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova