«Раз и навсегда»: В Крыму дали по рукам Зеленскому, до сих пор мечтающему о Крыме

Киевский режим навсегда утратил Крым, полуостров никогда не станет украинским. С таким заявлением выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании вернуть контроль над регионом «дипломатическим путём».

«Никаких реальных планов вернуть Крым у них нет. Они понимают, что Крым они потеряли в 2014 году раз и навсегда. Невозможность повторной украинизации определяется не только военной составляющей, а самой природой крымчан, их идентичностью», — сказал Константинов РИА «Новости».

Он добавил, что несмотря на потуги Киева, крымчане полностью выступают за Россию. С 2014 года уверенность в этом только возросла.