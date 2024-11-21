Украина никогда не вернётся к границам 1991 года, это очевидно даже Западу. Такое мнение высказал первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков

«Ни военным, ни дипломатическим путём Крым никогда не будет снова под контролем Украины. Возвращение к границам Украины 1991 года исключено», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

Парламентарий добавил, Киеву не стоит рассчитывать на возвращение полуострова и исторических регионов России. На Западе это уже поняли, подчеркнул политик.

Также Цеков напомнил, что территориальный вопрос Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей был решён самым дипломатическим путём — с помощью референдумов в 2014 и 2022 годах. Если Владимир Зеленский действительно желает мира, ему следует признать желание жителей.