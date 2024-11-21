«Это исключено»: В Крыму оценили прозрение Зеленского о невозможности захватить полуостров
Крымский депутат Цеков: Украина никогда не вернётся к границам 1991 года
Украина никогда не вернётся к границам 1991 года, это очевидно даже Западу. Такое мнение высказал первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков
«Ни военным, ни дипломатическим путём Крым никогда не будет снова под контролем Украины. Возвращение к границам Украины 1991 года исключено», — приводит РИА «Новости» слова депутата.
Парламентарий добавил, Киеву не стоит рассчитывать на возвращение полуострова и исторических регионов России. На Западе это уже поняли, подчеркнул политик.
Также Цеков напомнил, что территориальный вопрос Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей был решён самым дипломатическим путём — с помощью референдумов в 2014 и 2022 годах. Если Владимир Зеленский действительно желает мира, ему следует признать желание жителей.
Напомним, ранее Зеленский признал, что у Украины нет ресурсов, чтобы добиться возвращения к границам 1991 года. По его словам, Крым можно вернуть дипломатическим путём. В Госдуме назвали это заявление поздним прозрением.
Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года — его провели после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов. Запад отказался признавать итоги голосования, однако точку в споре поставил президент Владимир Путин, подчеркнув, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В марте этого года Россия отмечала десятилетие со дня, когда Крым вновь стал её частью.
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