«Слишком дорого обошлось Украине»: В России назвали слова Зеленского о Крыме поздним прозрением
Депутат Шеремет заявил, что слова Зеленского о Крыме это «позднее прозрение»
Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым военным путём, назвав это «поздним прозрением».
Шеремет заявил РИА «Новости», что осознание Зеленским невозможности силового захвата Крыма свидетельствует о проблеске реализма, однако отметил, что это прозрение обошлось Украине и её народу слишком дорого.
«В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путём отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал депутат.
Напомним, Зеленский признал, что Киев не обладает силами для возвращения Крыма и восстановления границ 1991 года, добавив, что надеется достичь этого дипломатическим путём. Кроме того, он подчеркнул, что Украина продолжит бороться и без помощи США, однако в конечном итоге потерпит поражение.
Telegram / Zelenskiy / Official