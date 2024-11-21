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21 ноября, 02:48

«Слишком дорого обошлось Украине»: В России назвали слова Зеленского о Крыме поздним прозрением

Депутат Шеремет заявил, что слова Зеленского о Крыме это «позднее прозрение»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым военным путём, назвав это «поздним прозрением».

Шеремет заявил РИА «Новости», что осознание Зеленским невозможности силового захвата Крыма свидетельствует о проблеске реализма, однако отметил, что это прозрение обошлось Украине и её народу слишком дорого.

«В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путём отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал депутат.

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Напомним, Зеленский признал, что Киев не обладает силами для возвращения Крыма и восстановления границ 1991 года, добавив, что надеется достичь этого дипломатическим путём. Кроме того, он подчеркнул, что Украина продолжит бороться и без помощи США, однако в конечном итоге потерпит поражение.

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Артём Гапоненко
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