«Слишком дорого обошлось Украине»: В России назвали слова Зеленского о Крыме поздним прозрением

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым военным путём, назвав это «поздним прозрением».

Шеремет заявил РИА «Новости», что осознание Зеленским невозможности силового захвата Крыма свидетельствует о проблеске реализма, однако отметил, что это прозрение обошлось Украине и её народу слишком дорого.

«В голову злополучного Зеленского прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путём отторгнуть Крым, который давно является неотъемлемой частью России. Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал депутат.