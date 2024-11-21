Аксёнов: В Крыму отменяются массовые мероприятия на новогодние праздники

Глава Крыма подчеркнул, что в настоящее время приоритетом остаётся безопасность местных жителей. По его словам, отменой массовых гуляний можно поддержать участников спецоперации (СВО), которые находятся на фронте. Аксёнов также выразил мнение, что нужно ограничить показ развлекательных программ на телевидении.

«То есть, будьте там скромны: меньше музыки, гимн и так далее. Понятно, хочется сделать приятное тем, кто приходит, тем людям, у которых праздник профессиональный или какой-то. Но помните всегда о тех, а почти в каждой семье сегодня есть или друзья, или знакомые, или родные, кто сегодня рискует жизнью. То есть помните о своих близких и делайте всё это гораздо скромнее», — призвал политик в эфире телеканала «Крым 24».