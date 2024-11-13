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13 ноября, 14:12

В отелях Москвы почти не осталось мест на Новый год

РСТ: Отели Москвы забронированы почти на 100% на новогодние праздники

Российские туристы забронировали почти все места в отелях Москвы к Новому году. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Гендиректор турфирмы «Виадук-тур» Лариса Фёдорова добавила, что спрос на новогодний отдых в столичных отелях остаётся таким же высоким, как и годом ранее.

«В московских отелях на новогодний период загрузка почти стопроцентная. Места разобраны под блоки туроператоров, отданы в системы бронирования, выкупают также частники и организованные группы», — сказала она.

Фёдорова добавила, что мест в трёх- и четырёхзвёздочных отелях уже почти не осталось, однако свободные номера всё ещё есть в дорогом сегменте.

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Ранее россиянам рассказали, как будут вести себя цены на продукты в преддверии Нового года. К примеру, по словам аналитика агропромышленного сектора Курченко, в ноябре-декабре цены на сливочное масло поползут вниз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alena Ozerova

Владимир Озеров
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