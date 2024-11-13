В отелях Москвы почти не осталось мест на Новый год

Российские туристы забронировали почти все места в отелях Москвы к Новому году. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Гендиректор турфирмы «Виадук-тур» Лариса Фёдорова добавила, что спрос на новогодний отдых в столичных отелях остаётся таким же высоким, как и годом ранее.

«В московских отелях на новогодний период загрузка почти стопроцентная. Места разобраны под блоки туроператоров, отданы в системы бронирования, выкупают также частники и организованные группы», — сказала она.

Фёдорова добавила, что мест в трёх- и четырёхзвёздочных отелях уже почти не осталось, однако свободные номера всё ещё есть в дорогом сегменте.