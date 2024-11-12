Россиянам рассказали, что будет с ценами на продукты к Новому году

В ноябре-декабре цены на сливочное масло могут пойти вниз. Производителям придётся пойти на такой шаг, чтобы сохранить свою долю на рынке и покупателей. Таким мнением поделился аналитик агропромышленного сектора Сергей Курченко.

Стало известно, что один из крупных производителей сливочного масла вместо того, чтобы повышать цены, решил их снизить на 10%. Ожидается, что данная мера в перспективе должна привести к стабилизации спроса на рынке и, скорее всего, вынудит других производителей следом снижать цены.

«Так или иначе рынок молочных продуктов очень конкурентный, и все внимательно следят за действиями каждого. Если такой рискованный шаг, как снижение цены, не приведёт к ощутимым потерям, то, будьте уверены, и остальные производители могут решиться, ну или хотя бы задуматься над тем, чтобы пойти на такой шаг, ведь им нужно конкурировать и сохранить свою долю рынка», — высказался аналитик в беседе с URA.RU.

По его мнению, снижение цен на сливочное масло может повлиять и на стоимость других молочных продуктов. Кроме того, это хороший сигнал для народа перед новогодними праздниками. Как правило, в этот период производители из-за повышенного спроса наоборот поднимают цены на продукты, однако в этом году ситуация может быть иной. Эксперт считает, что тенденция к снижению цен может сохраниться, чтобы поддержать интерес к товару со стороны покупателей.